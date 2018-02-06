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6 февраля 2018, 12:35



Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого.

Первые годы «Талнах» работал в две смены, по восемь сеансов в день, обслуживая до двух тысяч зрителей ежедневно. В 1985 году при нем создан киноклуб «Нерв», а в 1989-м по его инициативе кинотеатру присвоили имя Владимира Высоцкого. А в 1996-м он стал одноименным культурно-досуговым центром. КДЦ организует и проводит все значимые мероприятия Талнаха, памятные даты, профессиональные праздники и юбилеи предприятий.

Просмотров:92 6 февраля 1972 года впервые встретил зрителей кинотеатр «Талнах», сейчас Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого. Первый и единственный в Талнахе кинотеатр на 400 мест открылся на ул. Строителей, 17. До этого дня синема встречала жителей молодого Талнаха только в актовых залах школ и в клубах: в «Юности», в клубе поселка геологов. Первый киносеанс в новом кинотеатре состоялся именно 6 февраля - талнахцы смотрели фильм «Два бойца».Первые годы «Талнах» работал в две смены, по восемь сеансов в день, обслуживая до двух тысяч зрителей ежедневно. В 1985 году при нем создан киноклуб «Нерв», а в 1989-м по его инициативе кинотеатру присвоили имя Владимира Высоцкого. А в 1996-м он стал одноименным культурно-досуговым центром. КДЦ организует и проводит все значимые мероприятия Талнаха, памятные даты, профессиональные праздники и юбилеи предприятий.