Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2018, 12:55



В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.

Российские паспорта оформили 358 человек. 311 из них обратились в МФЦ и лишь 47 воспользовались порталом www.gosuslugi.ru. В отделе по вопросам миграции также отмечают, что предоставление госуслуг, оформленных через Единый портал государственных и муниципальных услуг, происходит в сжатые сроки. Так, паспорт гражданина Российской Федерации готовится за три дня вместо 10; заграничный паспорт старого образца (сроком действия 5 лет) детям до 18 лет - в течение суток вместо 30 дней; заграничный паспорт нового поколения (сроком действия 10 лет) детям до 18 лет - 14 дней вместо 30 дней.

Просмотров:127 Всего в январе документы на оформление заграничного паспорта нового поколения и старого образца подали 548 человек. Из них только шесть по «живой очереди». Все остальные воспользовались Единым порталом государственных услуг, сообщила заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Норильску Татьяна Ашихмина.Российские паспорта оформили 358 человек. 311 из них обратились в МФЦ и лишь 47 воспользовались порталом www.gosuslugi.ru.В отделе по вопросам миграции также отмечают, что предоставление госуслуг, оформленных через Единый портал государственных и муниципальных услуг, происходит в сжатые сроки. Так, паспорт гражданина Российской Федерации готовится за три дня вместо 10; заграничный паспорт старого образца (сроком действия 5 лет) детям до 18 лет - в течение суток вместо 30 дней; заграничный паспорт нового поколения (сроком действия 10 лет) детям до 18 лет - 14 дней вместо 30 дней.