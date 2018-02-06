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6 февраля 2018, 13:30



Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля.

Тренировка по Zumba Fitness, все сборы с которой пойдут на счет Влада Карасева, нуждающегося в дорогостоящем лечебном оборудовании, пройдет в этот четверг, 8 февраля в 20.00 в Молодежном центре на Советской, 9. Заявить о своем желании участвовать можно по телефонам: 36-64-44 и 8-913-496-97-17. Стоимость входа - 500 рублей. С помощью благотворительных фондов, волонтеров и благодаря отзывчивым людям на покупку необходимого аппарата уже собрано больше половины необходимой суммы. Как ранее сообщалось, Владиславу Карасеву 2 февраля исполнилось 18 лет. Половину жизни он прикован к инвалидной коляске, у молодого человека редкое генетическое заболевание - атрофия мышц с целым рядом сопутствующих болезней, от которых стало затрудняться дыхание. Легкие работают не в полную силу, общее состояние все время ухудшалось, страдал иммунитет. При этом Влад продолжал учиться, участвовать в творческих конкурсах, заниматься конструированием. Осенью 2017 года в состоянии молодого человека произошло ухудшение. Остро встал вопрос о приобретении специального медицинского оборудования, которое позволило бы ему продолжать жить: аппарата искусственной вентиляции легких, подушки Амбу и откашливателя. Благотворительный фонд «Вера» помог семье, прислав аппарат ИВЛ, самый дорогостоящий из необходимого. Осталось приобрести откашливатель. Его стоимость около 500 тысяч рублей - непосильная для семьи сумма. Сегодня Влад в основном лежит, за ним ухаживает его мама. Ее телефон 8-908-224-39-77, Анжела Рафальская. Карта, на которую можно перевести деньги для Влада: 639 002 319 000 765 112 (открыта на имя самого мальчика, Владислава Егоровича Карасева).

Просмотров:106 Мероприятие планировалось провести сегодня вечером. Однако организаторы сообщили о его переносе, объяснив это техническими неполадками.Тренировка по Zumba Fitness, все сборы с которой пойдут на счет Влада Карасева, нуждающегося в дорогостоящем лечебном оборудовании, пройдет в этот четверг, 8 февраля в 20.00 в Молодежном центре на Советской, 9. Заявить о своем желании участвовать можно по телефонам: 36-64-44 и 8-913-496-97-17. Стоимость входа - 500 рублей.С помощью благотворительных фондов, волонтеров и благодаря отзывчивым людям на покупку необходимого аппарата уже собрано больше половины необходимой суммы.Как ранее сообщалось, Владиславу Карасеву 2 февраля исполнилось 18 лет. Половину жизни он прикован к инвалидной коляске, у молодого человека редкое генетическое заболевание - атрофия мышц с целым рядом сопутствующих болезней, от которых стало затрудняться дыхание. Легкие работают не в полную силу, общее состояние все время ухудшалось, страдал иммунитет. При этом Влад продолжал учиться, участвовать в творческих конкурсах, заниматься конструированием. Осенью 2017 года в состоянии молодого человека произошло ухудшение. Остро встал вопрос о приобретении специального медицинского оборудования, которое позволило бы ему продолжать жить: аппарата искусственной вентиляции легких, подушки Амбу и откашливателя. Благотворительный фонд «Вера» помог семье, прислав аппарат ИВЛ, самый дорогостоящий из необходимого. Осталось приобрести откашливатель. Его стоимость около 500 тысяч рублей - непосильная для семьи сумма.Сегодня Влад в основном лежит, за ним ухаживает его мама. Ее телефон 8-908-224-39-77, Анжела Рафальская. Карта, на которую можно перевести деньги для Влада: 639 002 319 000 765 112 (открыта на имя самого мальчика, Владислава Егоровича Карасева).