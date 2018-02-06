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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:43 У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг
14:04 Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин
13:48 Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.
13:30 Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля.
12:55 В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.
12:35 Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого.
12:08 О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
11:31 Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений.
10:52 В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.
10:29 Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра.
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