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6 февраля 2018, 13:48



Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.

«Хотелось бы отметить, что два травмированных норильчанина - это люди без определенного места жительства и рода занятий, - сообщил на общегородской планерке Вячеслав Иващенко, начальник норильского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю. - Несмотря на профилактическую работу с норильчанами, именно к этой группе населения труднее всего достучаться, они не смотрят телевизор, их не инструктируют на работе. Одна из пострадавших (женщина) получила травмы при возгорании в кайерканской гостинке на Надеждинской, 18. Этот адрес является одним из самых проблемных. Из четырех пожаров, случившихся в Кайеркане, три произошло именно здесь и один - на Надеждинской, 17». Именно на эти адреса пожарные расчеты выезжают чаще всего, ежемесячно там происходит четыре-пять пожаров, в прошлом году погибли люди, в том числе - двое детей. По словам Вячеслава Иващенко, основной причиной пожаров традиционно является неосторожное обращение с огнем, на втором месте неисправность печного отопления в гаражах, а также неисправность транспортных средств: с начала года в сильные морозы сгорело шесть автомобилей. Отдельно Вячеслав Иващенко остановился на случившемся в минувшие выходные возгорании гаражей на станции Голиково, в результате чего было повреждено 18 гаражей, из которых два сгорело, а четыре были разрушены для создания противопожарных разрывов, чтобы локализовать огонь. «Горела кровля, а тушение такого рода пожаров затруднено тем, что горение скрытое, на многослойных крышах тлеет битум. Работали все пожарные подразделения, привлекались люди и из управления пожарной безопасности «Норникеля». Несмотря на это, пожар получил большое развитие. В результате возгорания огонь уничтожил два автомобиля, десять машин было эвакуировано. Причины пожара устанавливаются», - завершил доклад Вячеслав Иващенко.

Просмотров:96 Всего в Норильске с начала года произошло 20 пожаров и 16 возгораний. К счастью, никто не погиб, однако были травмированы два человека. В других районах нашего региона ситуация хуже - с начала года в Красноярском крае в результате пожаров погиб 31 человек, 35 получили травмы.«Хотелось бы отметить, что два травмированных норильчанина - это люди без определенного места жительства и рода занятий, - сообщил на общегородской планерке Вячеслав Иващенко, начальник норильского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю. - Несмотря на профилактическую работу с норильчанами, именно к этой группе населения труднее всего достучаться, они не смотрят телевизор, их не инструктируют на работе. Одна из пострадавших (женщина) получила травмы при возгорании в кайерканской гостинке на Надеждинской, 18. Этот адрес является одним из самых проблемных. Из четырех пожаров, случившихся в Кайеркане, три произошло именно здесь и один - на Надеждинской, 17».Именно на эти адреса пожарные расчеты выезжают чаще всего, ежемесячно там происходит четыре-пять пожаров, в прошлом году погибли люди, в том числе - двое детей.По словам Вячеслава Иващенко, основной причиной пожаров традиционно является неосторожное обращение с огнем, на втором месте неисправность печного отопления в гаражах, а также неисправность транспортных средств: с начала года в сильные морозы сгорело шесть автомобилей.Отдельно Вячеслав Иващенко остановился на случившемся в минувшие выходные возгорании гаражей на станции Голиково, в результате чего было повреждено 18 гаражей, из которых два сгорело, а четыре были разрушены для создания противопожарных разрывов, чтобы локализовать огонь.«Горела кровля, а тушение такого рода пожаров затруднено тем, что горение скрытое, на многослойных крышах тлеет битум. Работали все пожарные подразделения, привлекались люди и из управления пожарной безопасности «Норникеля». Несмотря на это, пожар получил большое развитие. В результате возгорания огонь уничтожил два автомобиля, десять машин было эвакуировано. Причины пожара устанавливаются», - завершил доклад Вячеслав Иващенко.