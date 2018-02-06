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6 февраля 2018, 14:04



Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин

Один из основных вопросов, которые обсуждались во время визита - обеспечение населения заполярья качественными продуктами питания от краевых товаропроизводителей. «Посетив магазины Норильска и Дудинки, я заметил, что на полках фактически нет региональной продукции, особенно это касается муки, молочных продуктов питания. Данная ситуация связана со спецификой программы северного завоза, нехваткой складских помещений. Вместе с тем нужно отметить, что модернизация хранилищ и их строительство проводятся. Имеющиеся строения отвечают современным требованиям, оснащены высокотехнологичным оборудованием. Впереди много работы, которая в первую очередь будет направлена на информирование бизнес-сообщества северных территорий о возможностях красноярской пищевой и перерабатывающей промышленности. За последние годы в крае произошел ее существенный рост. Индекс производства пищевых продуктов в 2017 превысил показатели 2016 года на 5,3%», – рассказал Александр Походин. Кроме этого, министерству сельского хозяйства и торговли предстоит разобраться в вопросе ценообразования в регионе. Со слов первого замминистра, несмотря на то, что завоз продукции и логистика в северных районах края обременены большими финансовыми затратами, цены в магазинах Норильска и Дудинки почти такие же, как в Красноярске. «Мы изучим возможности применения существующих мер господдержки с учетом специфики Севера. Вероятно, потребуется их корректировка», – прокомментировал Александр Походин. Предполагается, что региональные предприниматели с учетом программы северного завоза расширят рынок сбыта продукции, что способствует созданию новых рабочих мест и, как следствие, улучшению качества жизни населения. Рабочий визит состоялся в связи с появлением у министерства сельского хозяйства и торговли новых полномочий в сферах государственного регулирования торговой деятельности и оборота алкогольной продукции, говорится в сообщении.

Просмотров:96 Александр Походин посетил Норильск и Дудинку, встретился с представителями местной администрации и предпринимательского сообщества, провел несколько совместных совещаний. Замминистра осмотрел складские помещения, продуктовые базы и оценил перспективы их возможного использования с учетом выполнения программы северного завоза, сообщает НИА-Красноярск.Один из основных вопросов, которые обсуждались во время визита - обеспечение населения заполярья качественными продуктами питания от краевых товаропроизводителей.«Посетив магазины Норильска и Дудинки, я заметил, что на полках фактически нет региональной продукции, особенно это касается муки, молочных продуктов питания. Данная ситуация связана со спецификой программы северного завоза, нехваткой складских помещений. Вместе с тем нужно отметить, что модернизация хранилищ и их строительство проводятся. Имеющиеся строения отвечают современным требованиям, оснащены высокотехнологичным оборудованием. Впереди много работы, которая в первую очередь будет направлена на информирование бизнес-сообщества северных территорий о возможностях красноярской пищевой и перерабатывающей промышленности. За последние годы в крае произошел ее существенный рост. Индекс производства пищевых продуктов в 2017 превысил показатели 2016 года на 5,3%», – рассказал Александр Походин.Кроме этого, министерству сельского хозяйства и торговли предстоит разобраться в вопросе ценообразования в регионе. Со слов первого замминистра, несмотря на то, что завоз продукции и логистика в северных районах края обременены большими финансовыми затратами, цены в магазинах Норильска и Дудинки почти такие же, как в Красноярске.«Мы изучим возможности применения существующих мер господдержки с учетом специфики Севера. Вероятно, потребуется их корректировка», – прокомментировал Александр Походин.Предполагается, что региональные предприниматели с учетом программы северного завоза расширят рынок сбыта продукции, что способствует созданию новых рабочих мест и, как следствие, улучшению качества жизни населения.Рабочий визит состоялся в связи с появлением у министерства сельского хозяйства и торговли новых полномочий в сферах государственного регулирования торговой деятельности и оборота алкогольной продукции, говорится в сообщении.