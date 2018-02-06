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6 февраля 2018, 14:43



У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг

Спортивные судьи могут подать электронные заявления на присвоение первой квалификационной категории. Также на краевом портале госуслуг стала доступна услуга по присвоению спортивных разрядов. Там же общественные организации могут подать электронное заявление на проведение государственной аккредитации. Вообще же переведенные в электронную форму услуги позволяют гражданам экономить свое время, заполняя и отправляя заявления на краевом портале госуслуг вместо посещения ведомств, уточняется на сайте агентства. За прошедший год в электронную форму были переведены 25 государственных и муниципальных услуг. Сегодня на краевом портале госуслуг (gosuslugi.krskstate.ru) доступны 243 государственные и муниципальные услуги.

Просмотров:36 У педагогических работников появилась возможность подать электронное заявление на аттестацию. Это могут сделать педагоги краевых государственных организаций, подведомственных министерству спорта края или в отношении которых министерство спорта края осуществляет функции и полномочия учредителя, а также педагоги муниципальных и частных образовательных и спортивных организаций, сообщает НИА-Красноярск.Спортивные судьи могут подать электронные заявления на присвоение первой квалификационной категории. Также на краевом портале госуслуг стала доступна услуга по присвоению спортивных разрядов. Там же общественные организации могут подать электронное заявление на проведение государственной аккредитации.Вообще же переведенные в электронную форму услуги позволяют гражданам экономить свое время, заполняя и отправляя заявления на краевом портале госуслуг вместо посещения ведомств, уточняется на сайте агентства.За прошедший год в электронную форму были переведены 25 государственных и муниципальных услуг. Сегодня на краевом портале госуслуг (gosuslugi.krskstate.ru) доступны 243 государственные и муниципальные услуги.