Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2018, 15:31



Александр Грубман назначен старшим вице-президентом «Норникеля» по стратегии и развитию.

У Александра Грубмана 18-летний стаж работы на руководящих должностях в крупных международных и российских компаниях. Это назначение — очередной шаг по усилению управленческой команды «Норникеля» профессионалами высшего уровня, говорится в сообщении. К исполнению обязанностей Александр Грубман приступил 5 февраля 2018 года.

Просмотров:218 Александр Грубман будет заниматься разработкой и сопровождением стратегии развития компании, а также формированием инвестиционной политики. В его ведении будет находиться контроль и координация экспертизы и структурирования сделок M&A, проектов по реструктуризации и выделению активов, созданию совместных предприятий. Помимо этого, в зону ответственности Александра Грубмана входит стратегический анализ товарных рынков и внешней конкурентной среды и координация разработки комплексного макроэкономического прогноза развития «Норникеля», сообщили в пресс-службе компании.У Александра Грубмана 18-летний стаж работы на руководящих должностях в крупных международных и российских компаниях.Это назначение — очередной шаг по усилению управленческой команды «Норникеля» профессионалами высшего уровня, говорится в сообщении.К исполнению обязанностей Александр Грубман приступил 5 февраля 2018 года.