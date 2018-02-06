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6 февраля 2018, 16:05



В Норильске отмечен рост числа преступлений. ОМВД города отчитался по итогам января.

«Необходимо отметить, что эффективность раскрываемости составила 75,9%, что значительно выше как собственных результатов прошлого года (71,8%), так и средних по краю (54%) и по-прежнему является лучшим результатом среди крупных ОВД Красноярского края», - сообщил и. о. начальника отдела МВД России по г. Норильску Владислав Фальченко в ходе общегородской планерки в администрации города. Практически половина преступлений (49,7%), совершенных в январе, связаны с имуществом. Совершены шесть грабежей (из них два - в магазинах, два - в подъездах и два - на улице; раскрыты все); одно преступление, связанное с присвоением или растратой; 66 краж, из которых раскрыто 48; четыре кражи совершены с предприятий различных форм собственности. В каждом случае полицейские проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, что позволяет обеспечивать эффективную работу по их раскрытию. Например, в январе задержана группа из трех человек, похитивших с территории ООО «НОК» лом из кусковых отходов бронзы массой 264 кг, а также бронзовых заготовок массой 620 кг на общую сумму более 450 тысяч рублей. Двое из задержанных - работники самого ООО «НОК», третий - водитель ООО «Севтранс». Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Также в январе был задержан безработный мужчина 1957 г. р., который украл 54 метра кабеля из подвала дома на Федоровского, 3, принадлежащего ОАО «НорильскТелеком». Заведено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Говоря о подростковой преступности, Владислав Фальченко отметил наметившуюся тенденцию ее роста - с двух в прошлом году до шести в аналогичный период этого года. При этом все лица, совершившие преступления, раньше на учетах ОМВД не состояли, в поле зрения полиции не попадали. В связи с этим докладчик обратил внимание всех структур, работающих с подростками, на активизацию профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними, обеспечение их досуговой занятости, на своевременное информирование о подростках, требующих дополнительного контроля. В сфере незаконного оборота наркотиков в январе выявлено 31 преступление, более половины из которых - по фактам сбыта. Эффективность раскрываемости составила 67,7% (раскрыто 21). Среди раскрытых преступлений два факта систематического предоставления квартиры для потребления наркотиков. 31-летний хозяин квартиры сейчас находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Миграционная обстановка в городе значительных изменений не претерпела. В течение января из Северо-Кавказского региона приехали 132 гражданина Российской Федерации, которые были зарегистрированы по месту жительства на территории Норильска. За нарушения миграционного законодательства РФ в Норильский городской суд в отношении иностранных граждан направлено пять административных материалов. В отношении троих иностранцев судом было принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, двоим гражданам вынесен административный штраф.

Просмотров:244 Рост совершенных преступлений произошел на 11,5%, что в абсолютных цифрах составляет 17 преступлений, то есть со 148 случаев в прошлом году до 165 в 2018-м. Увеличение связано с выявлением сотрудниками отдела МВД преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, прирост составил 14 преступлений, а также шести квартирных краж, совершенных значительно раньше.«Необходимо отметить, что эффективность раскрываемости составила 75,9%, что значительно выше как собственных результатов прошлого года (71,8%), так и средних по краю (54%) и по-прежнему является лучшим результатом среди крупных ОВД Красноярского края», - сообщил и. о. начальника отдела МВД России по г. Норильску Владислав Фальченко в ходе общегородской планерки в администрации города.Практически половина преступлений (49,7%), совершенных в январе, связаны с имуществом. Совершены шесть грабежей (из них два - в магазинах, два - в подъездах и два - на улице; раскрыты все); одно преступление, связанное с присвоением или растратой; 66 краж, из которых раскрыто 48; четыре кражи совершены с предприятий различных форм собственности.В каждом случае полицейские проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, что позволяет обеспечивать эффективную работу по их раскрытию. Например, в январе задержана группа из трех человек, похитивших с территории ООО «НОК» лом из кусковых отходов бронзы массой 264 кг, а также бронзовых заготовок массой 620 кг на общую сумму более 450 тысяч рублей. Двое из задержанных - работники самого ООО «НОК», третий - водитель ООО «Севтранс». Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде.Также в январе был задержан безработный мужчина 1957 г. р., который украл 54 метра кабеля из подвала дома на Федоровского, 3, принадлежащего ОАО «НорильскТелеком». Заведено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Говоря о подростковой преступности, Владислав Фальченко отметил наметившуюся тенденцию ее роста - с двух в прошлом году до шести в аналогичный период этого года. При этом все лица, совершившие преступления, раньше на учетах ОМВД не состояли, в поле зрения полиции не попадали. В связи с этим докладчик обратил внимание всех структур, работающих с подростками, на активизацию профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними, обеспечение их досуговой занятости, на своевременное информирование о подростках, требующих дополнительного контроля.В сфере незаконного оборота наркотиков в январе выявлено 31 преступление, более половины из которых - по фактам сбыта. Эффективность раскрываемости составила 67,7% (раскрыто 21). Среди раскрытых преступлений два факта систематического предоставления квартиры для потребления наркотиков. 31-летний хозяин квартиры сейчас находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.Миграционная обстановка в городе значительных изменений не претерпела. В течение января из Северо-Кавказского региона приехали 132 гражданина Российской Федерации, которые были зарегистрированы по месту жительства на территории Норильска. За нарушения миграционного законодательства РФ в Норильский городской суд в отношении иностранных граждан направлено пять административных материалов. В отношении троих иностранцев судом было принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, двоим гражданам вынесен административный штраф.