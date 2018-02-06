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6 февраля 2018, 16:19



С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации.

Однако поскольку на территориях городков во всех районах гуляют дети, ледовые фигуры решили пока не убирать, тем более что они находятся в хорошем состоянии. Поэтому срок демонтажных работ снежных фигур и вывоз снега в Центральном районе продлен до 1 марта, а в Талнахе и Кайеркане по просьбе руководителей районов - до 1 апреля.

Просмотров:178 Все подрядные организации, которые занимались строительством и обслуживанием снежных городков Норильска, должны демонтировать елки, праздничную иллюминацию и стационарные светодиодные объекты с 1 до 15 февраля. После этой даты площади должны быть очищены и приведены в порядок.Однако поскольку на территориях городков во всех районах гуляют дети, ледовые фигуры решили пока не убирать, тем более что они находятся в хорошем состоянии. Поэтому срок демонтажных работ снежных фигур и вывоз снега в Центральном районе продлен до 1 марта, а в Талнахе и Кайеркане по просьбе руководителей районов - до 1 апреля.