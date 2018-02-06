Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2018, 16:26



В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.

В январе на уборке дворов от снега было задействовано до 50 единиц техники в день, по сравнению с прошлым годом снега вывезено в три раза больше: если в аналогичный период прошлого года вывезли 54 тысячи кубических метров снега, то в этом году - 165 тысяч кубометров. «Конечно, снега очень много, и жалобы от горожан на несвоевременную уборку есть. Но мне хотелось бы напомнить норильчанам, что договоры на управление многоквартирными домами предусматривают не 100% вывоз снега, а только 40% от общего количества выпавших осадков. Кроме того, управляющие компании оказывают эту услугу за счет платы, которую вносят граждане за жилищную услугу, и деньги направляются не только на эту статью расходов. Тем не менее дворы в большинстве очищены, все подъезды к домам обеспечены», - сообщила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ. Работа ведется и сейчас, когда обильных снегопадов нет: в вывозе снега из дворов ежедневно занято более 30 машин. В ходе интенсивной очистки от снега улично-дорожной сети Норильска вывезено 353 120 тонн снега: из Центрального района - 216 тысяч тонн, из Талнаха - 69 тысяч тонн, из Кайеркана - 67 тысяч тонн. В аналогичный период прошлого года было вывезено на 147 тысяч тонн снега меньше, чем сейчас.

Просмотров:217 Январь этого года выдался чрезвычайно снежным, только в первую неделю года на город выпало огромное количество осадков, что заставило службы, занятые в снегоуборке, работать в усиленном режиме.В январе на уборке дворов от снега было задействовано до 50 единиц техники в день, по сравнению с прошлым годом снега вывезено в три раза больше: если в аналогичный период прошлого года вывезли 54 тысячи кубических метров снега, то в этом году - 165 тысяч кубометров.«Конечно, снега очень много, и жалобы от горожан на несвоевременную уборку есть. Но мне хотелось бы напомнить норильчанам, что договоры на управление многоквартирными домами предусматривают не 100% вывоз снега, а только 40% от общего количества выпавших осадков. Кроме того, управляющие компании оказывают эту услугу за счет платы, которую вносят граждане за жилищную услугу, и деньги направляются не только на эту статью расходов. Тем не менее дворы в большинстве очищены, все подъезды к домам обеспечены», - сообщила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ.Работа ведется и сейчас, когда обильных снегопадов нет: в вывозе снега из дворов ежедневно занято более 30 машин.В ходе интенсивной очистки от снега улично-дорожной сети Норильска вывезено 353 120 тонн снега: из Центрального района - 216 тысяч тонн, из Талнаха - 69 тысяч тонн, из Кайеркана - 67 тысяч тонн. В аналогичный период прошлого года было вывезено на 147 тысяч тонн снега меньше, чем сейчас.