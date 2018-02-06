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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:05 90 млн рублей выделит «Норникель» на строительство жилья в таймырском поселке Тухард
18:02 Благотворительный фонд «69 параллель» начал реализацию проекта «Нужные вещи», направленного на оказание помощи жителям удаленных и труднодоступных регионов
17:50 Лед тронулся! Норильчан ждут на благотворительном хоккейном матче с участием звездных игроков
17:36 Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО
17:25 Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре.
17:18 Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.
17:15 Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году.
16:26 В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
16:19 С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации.
16:05 В Норильске отмечен рост числа преступлений. ОМВД города отчитался по итогам января.
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