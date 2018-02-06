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6 февраля 2018, 17:15



Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году.

На данный момент лидером по количеству отданных голосов является Кайеркан, за его благоустройство проголосовали более двух тысяч человек. За благоустройство Озерной, 15, в Оганере отдано 1939 голосов. На третьем месте оказался Талнах, где горожане хотят благоустроить участок на Бауманской и Маслова. Голосование продлится до 9 февраля, когда и будут окончательно подсчитаны голоса. У жителей Центрального района еще есть время проявить активность и отдать свои голоса за участок, который начнут благоустраивать уже этим летом. Информация о программе и предлагаемых территориях размещена на сайте города norilsk-city.ru во вкладке "Формирование комфортной городской среды". Там же можно найти заявление, чтобы проголосовать за лучший, по вашему мнению, вариант.

Просмотров:176 Благоустройство территории будет проходить в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Из десяти предложенных территорий горожанам предстоит выбрать три.На данный момент лидером по количеству отданных голосов является Кайеркан, за его благоустройство проголосовали более двух тысяч человек. За благоустройство Озерной, 15, в Оганере отдано 1939 голосов. На третьем месте оказался Талнах, где горожане хотят благоустроить участок на Бауманской и Маслова.Голосование продлится до 9 февраля, когда и будут окончательно подсчитаны голоса. У жителей Центрального района еще есть время проявить активность и отдать свои голоса за участок, который начнут благоустраивать уже этим летом.Информация о программе и предлагаемых территориях размещена на сайте города norilsk-city.ru во вкладке "Формирование комфортной городской среды". Там же можно найти заявление, чтобы проголосовать за лучший, по вашему мнению, вариант.