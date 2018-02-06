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6 февраля 2018, 17:18



Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.

Отбор вели три театроведа. В течение трех дней критики просмотрели и дали экспертную оценку нескольким постановкам: «Норильские анекдоты», «Человек из Подольска» (режиссер Анна Бабанова), «Рикки-Тикки-Тави», «Иван-царевич и Серый Волк», «С любимыми не расставайтесь» (режиссер Тимур Файрузов). По решению, принятому критиками, на краевом фестивале «Театральная весна» Норильск будут представлять две постановки: сказка для взрослых и детей «Рикки-Тикки-Тави», созданная по произведению Киплинга, и спектакль о человеческих отношениях «Норильские анекдоты», сценарий для которого написал драматург Владимир Зуев.

Просмотров:200 Эксперты краевого фестиваля «Театральная весна», который традиционно проводится в конце марта в Красноярске, отсмотрели в Заполярном театре драмы несколько спектаклей, появившихся в репертуаре нашей «маяковки» в течение 2017 года.Отбор вели три театроведа. В течение трех дней критики просмотрели и дали экспертную оценку нескольким постановкам: «Норильские анекдоты», «Человек из Подольска» (режиссер Анна Бабанова), «Рикки-Тикки-Тави», «Иван-царевич и Серый Волк», «С любимыми не расставайтесь» (режиссер Тимур Файрузов).По решению, принятому критиками, на краевом фестивале «Театральная весна» Норильск будут представлять две постановки: сказка для взрослых и детей «Рикки-Тикки-Тави», созданная по произведению Киплинга, и спектакль о человеческих отношениях «Норильские анекдоты», сценарий для которого написал драматург Владимир Зуев.