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6 февраля 2018, 17:25



Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре.

Согласно статистике, с 2014 года было отловлено и утилизировано порядка 1400 диких животных, из которых около трехсот - в 2017 году. В последнее время работа ведется в основном в Дудинке и сельском поселении Хатанга, поскольку в 2017 году заявок от жителей сельского поселения Караул не поступало. Ежегодно для исполнения полномочий муниципальному району выделяется субвенция, также ежегодно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, из резервного фонда муниципального района выделяются дополнительные средства. Напоминаем, что в соответствии с пунктами 124 и 125 статьи 15 Правил благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка, утвержденных Решением городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373, запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки и кошки независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Просмотров:170 По информации управления развития инфраструктуры администрации муниципального района, на 2018 год заключен муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных в Таймырском муниципальном районе с ООО «Бытовик» (Норильск). На отлов и содержание безнадзорных животных в городе Дудинке в краевом бюджете определена сумма в размере 1230 тысяч рублей.Согласно статистике, с 2014 года было отловлено и утилизировано порядка 1400 диких животных, из которых около трехсот - в 2017 году. В последнее время работа ведется в основном в Дудинке и сельском поселении Хатанга, поскольку в 2017 году заявок от жителей сельского поселения Караул не поступало. Ежегодно для исполнения полномочий муниципальному району выделяется субвенция, также ежегодно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, из резервного фонда муниципального района выделяются дополнительные средства.Напоминаем, что в соответствии с пунктами 124 и 125 статьи 15 Правил благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка, утвержденных Решением городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373, запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки и кошки независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.