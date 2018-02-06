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6 февраля 2018, 17:36



Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО

Самая старшая обладательница золотого знака отличия ГТО в этой группе – красноярка Тамара Трофимова, которой в мае исполнится 80 лет. А самые младшие – Сергей Барыкин из Ачинска и Юрий Плюшкин из Боготола, которым сейчас всего по 6 лет. «Серебро» ГТО получат 2246 человек. Самый старший среди них – 82-летний Юлий Житков из Уярского района. Бронзовые знаки отличия вручат 1515 участникам движения ГТО. В этой группе самая старшая – 83-летняя Алла Васильева из Шушенского района. Всего же за 2017-й год обладателями знаков отличия ГТО стали 5455 жителей Красноярского края. Среди городов на первом месте по количеству наград Красноярск (1170 штук), на втором – Норильск (893), на третьем – Лесосибирск (487), сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:174 1694 жителя Красноярского края, которые выполняли нормативы в четвертом квартале 2017 года получат золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ подписан в министерстве спорта РФ.Самая старшая обладательница золотого знака отличия ГТО в этой группе – красноярка Тамара Трофимова, которой в мае исполнится 80 лет. А самые младшие – Сергей Барыкин из Ачинска и Юрий Плюшкин из Боготола, которым сейчас всего по 6 лет.«Серебро» ГТО получат 2246 человек. Самый старший среди них – 82-летний Юлий Житков из Уярского района.Бронзовые знаки отличия вручат 1515 участникам движения ГТО. В этой группе самая старшая – 83-летняя Алла Васильева из Шушенского района.Всего же за 2017-й год обладателями знаков отличия ГТО стали 5455 жителей Красноярского края. Среди городов на первом месте по количеству наград Красноярск (1170 штук), на втором – Норильск (893), на третьем – Лесосибирск (487), сообщается на официальном портале Красноярского края.