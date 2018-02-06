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6 февраля 2018, 17:36

Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО


1694 жителя Красноярского края, которые выполняли нормативы в четвертом квартале 2017 года получат золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ подписан в министерстве спорта РФ.
Самая старшая обладательница золотого знака отличия ГТО в этой группе – красноярка Тамара Трофимова, которой в мае исполнится 80 лет. А самые младшие – Сергей Барыкин из Ачинска и Юрий Плюшкин из Боготола, которым сейчас всего по 6 лет.
«Серебро» ГТО получат 2246 человек. Самый старший среди них – 82-летний Юлий Житков из Уярского района.
Бронзовые знаки отличия вручат 1515 участникам движения ГТО. В этой группе самая старшая – 83-летняя Алла Васильева из Шушенского района.
Всего же за 2017-й год обладателями знаков отличия ГТО стали 5455 жителей Красноярского края. Среди городов на первом месте по количеству наград Красноярск (1170 штук), на втором – Норильск (893), на третьем – Лесосибирск (487), сообщается на официальном портале Красноярского края.

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    Список новостей

 6 февраля 2018 
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17:50   Лед тронулся! Норильчан ждут на благотворительном хоккейном матче с участием звездных игроков 17:36   Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО
17:25   Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре. 17:18   Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.
17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
16:19   С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации. 16:05   В Норильске отмечен рост числа преступлений. ОМВД города отчитался по итогам января.
15:31   Александр Грубман назначен старшим вице-президентом «Норникеля» по стратегии и развитию. 14:43   У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг.
14:04   Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин. 13:48   Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.
13:30   Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля. 12:55   В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.
12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого. 12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
11:31   Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений. 10:52   В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.
10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра. 10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.
10:21   Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам. 09:59   Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

 5 февраля 2018 
19:30   100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели итоги конкурса детского творчества «Новогодний серпантин». 19:09   Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.
19:02   Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги. 18:33   Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28   В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления. 18:24   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16   На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». 18:13   В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03   Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 16:24   В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
16:04   Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку. 15:24   Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.
15:22   Мониторинг соцсетей дает результаты. Прокуратура Норильска вынесла представление в адрес главного врача талнахской детской поликлиники. 14:55   В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт "Норильск".
14:14   Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». 13:49   Завтра, 6 февраля, в Молодежном центре Кайеркана пройдет благотворительная тренировка по Zumba Fitness, все сборы с ...
13:00   В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей. 12:54   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства субботней аварии на автодороге Норильск - Алыкель, в которой пострадали люди.
12:42   Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала. 12:29   В Дудинке арестовали крупную партию свинины из Бразилии, предназначенную для реализации в Норильске.
12:09   На этой неделе, 9 февраля, во Дворце культуры состоится церемония награждения норильских и таймырских победителей благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра». 10:48   Норильск готовится к традиционному массовому забегу «Лыжня России». В этот раз желающим принять участие необходимо предъявить страховку.
10:30   Из-за сильного ветра в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Во всех районах города объявлены актировки.

 2 февраля 2018 
19:15   Теперь еще и горностай. Житель Норильска обнаружил в своём гараже горностая. 18:27   В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы с участием руководителей города.
17:48   Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту избиения подростка. Видео инцидента с избиением подростка появилось в ...




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