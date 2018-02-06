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6 февраля 2018, 17:50



Лед тронулся! Норильчан ждут на благотворительном хоккейном матче с участием звездных игроков

Прямую трансляцию игры будет вести интернет-портал championat.com. Болельщики же смогут получить пригласительный билет в обмен на добровольное пожертвование – от двух тысяч рублей. Собранные средства пойдут на поддержку ДЮСШ Норильска и Дудинки. Напомним, первый подобный поединок был сыгран в марте прошлого года, когда было собранно более 2 млн. 400 тысяч рублей. Деньги были направлены на развитие детско-юношеского хоккея в Норильске и Дудинке. Тогда же в Норильске впервые была анонсирована идея включения местных команд во всероссийскую любительскую Ночную хоккейную лигу. Сегодня в лиге представлены четыре коллектива: три норильских и один дудинский, которые выступают в дивизионе «Любитель 40+» Северной конференции команд Красноярского края.

Просмотров:206 Во встрече, которая состоится в четверг, 8 февраля в 19.00 во дворце спорта «Арктика», примут участие сборная Норильска, собранная из участников Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и команда мастеров. В числе последних заявлены такие прославленные советские и российские хоккеисты, как Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Сергей Федоров, Александр Якушев, Александр Кожевников и другие. Также в составе гостевой дружины выступит президент «Норникеля» Владимир Потанин, являющийся председателем попечительского совета НХЛ. Перед матчем состоится мастер-класс звездной команды для воспитанников норильской спортивной школы, а также встреча с болельщиками и автограф-сессия.Прямую трансляцию игры будет вести интернет-портал championat.com. Болельщики же смогут получить пригласительный билет в обмен на добровольное пожертвование – от двух тысяч рублей. Собранные средства пойдут на поддержку ДЮСШ Норильска и Дудинки.Напомним, первый подобный поединок был сыгран в марте прошлого года, когда было собранно более 2 млн. 400 тысяч рублей. Деньги были направлены на развитие детско-юношеского хоккея в Норильске и Дудинке. Тогда же в Норильске впервые была анонсирована идея включения местных команд во всероссийскую любительскую Ночную хоккейную лигу. Сегодня в лиге представлены четыре коллектива: три норильских и один дудинский, которые выступают в дивизионе «Любитель 40+» Северной конференции команд Красноярского края.