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6 февраля 2018, 18:02



Благотворительный фонд «69 параллель» начал реализацию проекта «Нужные вещи», направленного на оказание помощи жителям удаленных и труднодоступных регионов

Благодаря «Нужным вещам» и благотворительной программе «Сундук» в отдаленных районах появятся и будут работать точки приема, сортировки и выдачи вещей и предметов быта. Так же будет налажено транспортное сообщение для отправки вещей и продуктов в удаленные и труднодоступные регионы, организации сбора благотворительных пожертвований для жителей этих регионов, нуждающихся в помощи. В ближайшее время «Сундук» откроется и в Кайеркане. Напомним, благотворительная программа «Сундук» реализуется благотворительным фондом «69 параллель» в Норильске с 14 сентября 2015 года. Цель этой программы организовать передачу хороших и добротных, но не нужных одним людям вещей, тем, кто в них нуждается. Горожане передают ненужные вещи в «Сундук», где добровольцы фонда их сортируют и передают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями и так далее. Северяне с достатком так же могут пользоваться «Сундуком» и брать в нем вещи в обмен на благотворительное пожертвование. Все вырученные средства направляются на оказание помощи людям нуждающимся в поддержке (оплата лечения, реабилитация, приобретение продуктовых наборов и предметов первой необходимости). «Сундук» работает шесть дней в неделю. Ежедневно сюда поступает около 100 кг вещей, которые необходимы нуждающимся. Благодаря данной программе с начала ее реализации было собрано 885 тысяч рублей и оказана помощь в оплате реабилитации детей с ОВЗ, а также приобретены и переданы нуждающимся продуктовые наборы и вещи первой необходимости. В Норильске благотворительный «Сундук» завоевал популярность у жителей Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Однако, жителей удаленных поселков продолжают испытывать острую потребность в вещах, предметах быта и инструментов. Уже сейчас волонтеры благотворительного фонда «69 параллель» отбирают и готовят вещи для отправки в отдаленные поселки. Многого не хватает и в связи с этим фонд открыл дополнительный сбор благотворительной помощи поселкам Дудинки. Сбор будет продолжаться до 28 февраля 2018 года. Жителям этих поселков очень нужны: - предметы быта: моющие средства, средства гигиены, детские подгузники и одноразовые пеленки, лампочки и лампы дневного света, постельное белье и так далее; - медикаменты, новые с хорошим сроком годности; - инструменты: напильники, отвертки, молотки, пилы, гвозди, шурупы и так далее; - школьные принадлежности и товары для творчества: тетради, альбомы, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага и прочее; Также необходима упаковочная пленка и большие «сумки челнока». Вещи можно приносить в «Сундук» в будни с 16 до 19 и в воскресенье с 14 до 19 по адресу Дзержинского 3 «а», вход с торца. Телефон для справок: 8-905-092-69-69

Просмотров:166 В ноябре сотрудники фонда узнали, что их проект «Нужные вещи» стал победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов, а с 1 декабря этот проект начал реализовываться в Норильске и расширил географию работы благотворительной программы «Сундук». Теперь деятельность «Сундука» распространяется и на удаленные районы Крайнего Севера: Дудинку, поселения Таймырского Долгано-Ненецкого района - поселки Караул, Воронцово, Носок, Потапово, Усть-порт, Волочанка. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.Благодаря «Нужным вещам» и благотворительной программе «Сундук» в отдаленных районах появятся и будут работать точки приема, сортировки и выдачи вещей и предметов быта. Так же будет налажено транспортное сообщение для отправки вещей и продуктов в удаленные и труднодоступные регионы, организации сбора благотворительных пожертвований для жителей этих регионов, нуждающихся в помощи. В ближайшее время «Сундук» откроется и в Кайеркане.Напомним, благотворительная программа «Сундук» реализуется благотворительным фондом «69 параллель» в Норильске с 14 сентября 2015 года. Цель этой программы организовать передачу хороших и добротных, но не нужных одним людям вещей, тем, кто в них нуждается. Горожане передают ненужные вещи в «Сундук», где добровольцы фонда их сортируют и передают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями и так далее. Северяне с достатком так же могут пользоваться «Сундуком» и брать в нем вещи в обмен на благотворительное пожертвование. Все вырученные средства направляются на оказание помощи людям нуждающимся в поддержке (оплата лечения, реабилитация, приобретение продуктовых наборов и предметов первой необходимости). «Сундук» работает шесть дней в неделю. Ежедневно сюда поступает около 100 кг вещей, которые необходимы нуждающимся. Благодаря данной программе с начала ее реализации было собрано 885 тысяч рублей и оказана помощь в оплате реабилитации детей с ОВЗ, а также приобретены и переданы нуждающимся продуктовые наборы и вещи первой необходимости.В Норильске благотворительный «Сундук» завоевал популярность у жителей Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Однако, жителей удаленных поселков продолжают испытывать острую потребность в вещах, предметах быта и инструментов. Уже сейчас волонтеры благотворительного фонда «69 параллель» отбирают и готовят вещи для отправки в отдаленные поселки. Многого не хватает и в связи с этим фонд открыл дополнительный сбор благотворительной помощи поселкам Дудинки. Сбор будет продолжаться до 28 февраля 2018 года.Жителям этих поселков очень нужны:- предметы быта: моющие средства, средства гигиены, детские подгузники и одноразовые пеленки, лампочки и лампы дневного света, постельное белье и так далее;- медикаменты, новые с хорошим сроком годности;- инструменты: напильники, отвертки, молотки, пилы, гвозди, шурупы и так далее;- школьные принадлежности и товары для творчества: тетради, альбомы, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага и прочее;Также необходима упаковочная пленка и большие «сумки челнока».Вещи можно приносить в «Сундук» в будни с 16 до 19 и в воскресенье с 14 до 19 по адресу Дзержинского 3 «а», вход с торца. Телефон для справок: 8-905-092-69-69