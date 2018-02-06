Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2018, 18:05



90 млн рублей выделит «Норникель» на строительство жилья в таймырском поселке Тухард

Реализуется проект в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в рамках Красноярского экономического форума между «Норникелем», «Енисейским Объединенным банком» и Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом. «Норильский никель» выделит 90 млн рублей на строительство 2,25 тыс. кв. метров жилья (53 квартиры). Компания также окажет содействие в демонтаже и вывозе старых строений из Тухарда и заключении долгосрочных контрактов с инвесторами объектов коммунальной инфраструктуры на водоснабжение в поселке. Муниципальный район берет на себя обязательство по созданию социальной инфраструктуры – строительству начальной школы, детского сада, дома культуры, административного здания, объекта торговли и аптечного пункта, квартир для служебного жилья. «Енисейский объединённый банк» выделит 70 млн рублей на объекты коммунальной инфраструктуры – котельную и электростанцию, электрических сетей и сетей тепло- и водоснабжения, канализации. Реализация проекта рассчитана на три года. С открытием летней навигации планируется завезти необходимые материалы и начать строительство. Глава Таймыра Сергей Ткаченко поселок с рабочим визитом, где проконтролировал ход реализации проекта. Приехав на место, где будет располагаться новый поселок, глава района осмотрел подъездные пути к месту будущего строительства, проезды по поселку, границы будущего района. Осмотрел Ткаченко и технические возможности для организации бизнес. В частности, планируется открытие цеха переработки мяса оленя. Заниматься строительством электростанции и котельной, прокладкой сетей тепло-, водо- и электроснабжения будет «Таймырэнерго». Как отметил генеральный директор компании, к осени, к началу отопительного сезона, вся коммунальная инфраструктура должна функционировать. На встрече с жителями поселка глава района подчеркнул, что все новые дома будут полностью благоустроенными. Он рассказал о перспективах предстоящего строительства и выслушал мнения сельчан. Также он предложил жителям поселка выбрать объект, который нужно построить в первую очередь, – каток-футбольное поле для детей или детскую игровую площадку. Большинством голосов северяне выбрали детскую площадку.

Просмотров:193 Цель проекта «Комфортный Таймыр» - строительство и модернизация объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда для переселения сельчан из аварийных и ветхих домов в Тухарде. При этом новый Тухард, в отличие от старого, будет расположен отдельно от промышленной зоны, то есть жилье и социальная инфраструктура останутся в стороне от промышленных объектов, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.Реализуется проект в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в рамках Красноярского экономического форума между «Норникелем», «Енисейским Объединенным банком» и Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом.«Норильский никель» выделит 90 млн рублей на строительство 2,25 тыс. кв. метров жилья (53 квартиры). Компания также окажет содействие в демонтаже и вывозе старых строений из Тухарда и заключении долгосрочных контрактов с инвесторами объектов коммунальной инфраструктуры на водоснабжение в поселке.Муниципальный район берет на себя обязательство по созданию социальной инфраструктуры – строительству начальной школы, детского сада, дома культуры, административного здания, объекта торговли и аптечного пункта, квартир для служебного жилья.«Енисейский объединённый банк» выделит 70 млн рублей на объекты коммунальной инфраструктуры – котельную и электростанцию, электрических сетей и сетей тепло- и водоснабжения, канализации.Реализация проекта рассчитана на три года. С открытием летней навигации планируется завезти необходимые материалы и начать строительство.Глава Таймыра Сергей Ткаченко поселок с рабочим визитом, где проконтролировал ход реализации проекта. Приехав на место, где будет располагаться новый поселок, глава района осмотрел подъездные пути к месту будущего строительства, проезды по поселку, границы будущего района.Осмотрел Ткаченко и технические возможности для организации бизнес. В частности, планируется открытие цеха переработки мяса оленя.Заниматься строительством электростанции и котельной, прокладкой сетей тепло-, водо- и электроснабжения будет «Таймырэнерго». Как отметил генеральный директор компании, к осени, к началу отопительного сезона, вся коммунальная инфраструктура должна функционировать.На встрече с жителями поселка глава района подчеркнул, что все новые дома будут полностью благоустроенными. Он рассказал о перспективах предстоящего строительства и выслушал мнения сельчан. Также он предложил жителям поселка выбрать объект, который нужно построить в первую очередь, – каток-футбольное поле для детей или детскую игровую площадку. Большинством голосов северяне выбрали детскую площадку.