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7 февраля 2018, 11:38



Президент РФ Владимир Путин находится в Красноярске. В плане: осмотр строящихся спортобъектов и встреча с руководителем региона.



Просмотров:114 Самолет главы государства приземлился в аэропорту Красноярска в 9 утра. Президент проверит подготовку к Универсиаде-2019. В частности, он посетит многофункциональный спорткомплекс "Сопка" и ледовый спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", а также проведет совещание по вопросам подготовки студенческих игр, сообщает агентство ТАСС. Кроме этого, запланирована встреча с детской командой "Тотем" и посещение открытого в сентябре 2017 года спортивного комплекса, на котором тренируется клуб. Также ожидается, что президент встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом и подведет первые итоги его работы на этом посту. Сегодня вечером глава государства улетит в Новосибирск.