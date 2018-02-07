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7 февраля 2018, 11:58



Норильск снова остался без интернета. Причины отсутствия связи объяснила компания "Единство".

07 февраля 2018г. в 01:45 МСК произошло повреждение волоконно-оптического кабеля ООО "Единство" на участке Ванкор - п. Сидоровск. Аварийная бригада мобилизована и готовится к выезду. Прогноз по восстановлению связи в соответствии с договорами - 72 часа. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. С Уважением, Алексей Севрюков Коммерческий директор ООО "Единство"

Просмотров:307 Официальное заявление ООО "Единство": Уважаемые партнеры!07 февраля 2018г. в 01:45 МСК произошло повреждение волоконно-оптического кабеля ООО "Единство" на участке Ванкор - п. Сидоровск. Аварийная бригада мобилизована и готовится к выезду. Прогноз по восстановлению связи в соответствии с договорами - 72 часа.Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.С Уважением,Алексей СеврюковКоммерческий директор ООО "Единство"