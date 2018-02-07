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7 февраля 2018, 12:57



Заключен договор между управлением образования и компанией "ПроСервис Таймыр". В течение 2018 года она будет заниматься организацией школьного питания.

Напомним, заявка на конкурс была подана еще 28 декабря прошлого года. Конкурс по организации общественного питания, в том числе - школьного, в соответствии с требованием федерального законодательства можно проводить только с ограниченным числом участников. То есть к кандидатам предъявляются определенные требования, прежде всего речь идет о наличии штата работников, положительного опыта на рынке данного вида услуг, а сама организация должна полностью подтвердить свою способность организовать данный вид услуг. "Вскрытие конвертов проходило 18 января в управлении муниципального заказа, - сообщил начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. - Заявку подала одна организация - "ПроСервис Таймыр". 23 января после рассмотрения всех документов этого участника конкурса признали соответствующим всем заявленным критериям. Теперь всю поданную документацию проверяют органы местного самоуправления, и с 12 февраля компания приступает к работе в новых условиях". К слову, именно компания "ПроСервис" занимается организацией перехода школ на безналичную систему оплаты питания. Это требование прописано в постановлении правительства РФ для сокращения оборота наличных средств в учебных учреждениях. Сейчас в тестовом режиме на такую форму оплаты перешли все школы Норильска, до июня этого года процесс должен завершиться окончательно. Пока же родители оплачивают питание детей в школах через банк. Рассматривается вопрос установки платежных терминалов, через которые оплата будет идти без процентов напрямую поставщику услуги. Сейчас решается, где конкретно установить терминалы: если раньше шла речь о проходных местах, помещениях МФЦ районов, то теперь рассматривается вариант установки терминала непосредственно в школах.

Просмотров:162 Фактически для школьников и их родителей ничего не изменится: "ПроСервис" кормит детей с начала учебного года. Более того, компания, которая трансформировалась из НТПО, уже больше десяти лет занимает эту нишу. Изменения носят скорее юридический характер - сейчас работа "ПроСервиса" происходит в рамках прямых договоров с каждой школой, а с 12 февраля по 31 декабря предприятие будет предоставлять услугу всем школам города по муниципальному контракту.Напомним, заявка на конкурс была подана еще 28 декабря прошлого года. Конкурс по организации общественного питания, в том числе - школьного, в соответствии с требованием федерального законодательства можно проводить только с ограниченным числом участников. То есть к кандидатам предъявляются определенные требования, прежде всего речь идет о наличии штата работников, положительного опыта на рынке данного вида услуг, а сама организация должна полностью подтвердить свою способность организовать данный вид услуг."Вскрытие конвертов проходило 18 января в управлении муниципального заказа, - сообщил начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. - Заявку подала одна организация - "ПроСервис Таймыр". 23 января после рассмотрения всех документов этого участника конкурса признали соответствующим всем заявленным критериям. Теперь всю поданную документацию проверяют органы местного самоуправления, и с 12 февраля компания приступает к работе в новых условиях".К слову, именно компания "ПроСервис" занимается организацией перехода школ на безналичную систему оплаты питания. Это требование прописано в постановлении правительства РФ для сокращения оборота наличных средств в учебных учреждениях. Сейчас в тестовом режиме на такую форму оплаты перешли все школы Норильска, до июня этого года процесс должен завершиться окончательно. Пока же родители оплачивают питание детей в школах через банк. Рассматривается вопрос установки платежных терминалов, через которые оплата будет идти без процентов напрямую поставщику услуги. Сейчас решается, где конкретно установить терминалы: если раньше шла речь о проходных местах, помещениях МФЦ районов, то теперь рассматривается вариант установки терминала непосредственно в школах.