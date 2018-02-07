Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2018, 13:03



Работа на лето. Требуется более 250 сотрудников в детские лагеря и ТОШ.

Также набираются педагоги дополнительного образования в летние профильные школы, работу которых планируется организовать в две смены: с 1 по 21 июня и с 22 июня по 12 июля. Обязательным требованием для трудоустройства всех сотрудников является наличие справки об отсутствии судимости. Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-72-00.

Просмотров:124 В управлении общего и дошкольного образования администрации города Норильска начался набор сотрудников на летний период 2018 года. В военно-патриотический лагерь круглосуточного пребывания детей "Мальчишки Севера" требуются педагоги-психологи, инструкторы по рукопашному бою, инструкторы по физической культуре, воспитатели, командиры (предпочтительно мужчин, прошедших службу в рядах Вооруженных сил РФ) и аккомпаниаторы, имеющих педагогическое и соответствующее образование по направлению деятельности. Лагерь "Мальчишки Севера" будет работать с 5 июля по 2 августа в школе № 21 (ул. Хантайская, 17). В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в трудовые отряды школьников и в выездные оздоровительные лагеря Красноярского края на вакантные должности воспитателей приглашают специалистов с педагогическим образованием. Городские лагеря будут работать в две смены: с 1 июня по 2 июля и с 5 июля по 2 августа, а ТОШ - с 1 июня по 17 августа.Также набираются педагоги дополнительного образования в летние профильные школы, работу которых планируется организовать в две смены: с 1 по 21 июня и с 22 июня по 12 июля. Обязательным требованием для трудоустройства всех сотрудников является наличие справки об отсутствии судимости. Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-72-00.