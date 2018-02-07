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7 февраля 2018, 13:05



Хотела оформить кредит, а попалась в "ловушку". Норильчанка лишилась 24 тысяч рублей, выполняя указания якобы сотрудника банка.



Просмотров:107 Зарегистрирован новый факт интернет-мошенничества. В дежурную часть Отдела МВД России по Норильску обратилась 40-летняя женщина, которую обманули неизвестные лица и похитили у нее деньги. Полицейские выяснили, что норильчанка оставила на одном из сайтов заявку на получение кредита в несколько сотен тысяч рублей. Затем ей перезвонил человек, представился сотрудником банка и убедил перевести деньги на определенный счет. Сначала злоумышленник просил оплатить комиссию за кредит, потом за страховку кредита, а затем за курьерскую доставку. Всего, таким образом, ему удалось "вытянуть" около 24 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.