Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2018, 13:28



2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого заксобрания

Что касается параметров бюджета на 2018 год, то расходы увеличиваются на 10 млрд рублей, а дефицит возрастает на 4 млрд. Выделенные из федерального бюджета деньги, в частности, пойдут на следующие цели: 900 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение; 675 млн — на дополнительную поддержку агропромышленного комплекса; более 500 млн — на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 155 миллионов — на здравоохранение; 60 млн — на загсы; 40 млн — на укрепление материально-технической базы муниципальных театров. 2,7 млрд рублей из краевого бюджета предстоит направить на перинатальный центр в Норильске. На подготовку города к Всемирным студенческим играм дополнительно выделяется три миллиарда рублей. Помимо этого, при корректировке бюджета предусмотрено выделение около одного миллиарда рублей на отрасль здравоохранения (речь идет о дефиците программы госгарантий). Также внимание уделено достижению всех плановых показателей по зарплате медицинских работников в соответствии с майскими указами Президента РФ, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:102 Согласно предлагаемым изменениям, доходы региональной казны увеличиваются на 5,8 млрд рублей. Из них 4 млрд безвозмездно выделит федеральная казна, еще 1,8 млрд составят поступления в краевой бюджет от дополнительного налога на имущество организаций.Что касается параметров бюджета на 2018 год, то расходы увеличиваются на 10 млрд рублей, а дефицит возрастает на 4 млрд. Выделенные из федерального бюджета деньги, в частности, пойдут на следующие цели: 900 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение; 675 млн — на дополнительную поддержку агропромышленного комплекса; более 500 млн — на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 155 миллионов — на здравоохранение; 60 млн — на загсы; 40 млн — на укрепление материально-технической базы муниципальных театров.2,7 млрд рублей из краевого бюджета предстоит направить на перинатальный центр в Норильске. На подготовку города к Всемирным студенческим играм дополнительно выделяется три миллиарда рублей.Помимо этого, при корректировке бюджета предусмотрено выделение около одного миллиарда рублей на отрасль здравоохранения (речь идет о дефиците программы госгарантий). Также внимание уделено достижению всех плановых показателей по зарплате медицинских работников в соответствии с майскими указами Президента РФ, сообщает НИА-Красноярск.