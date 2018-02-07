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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:54 Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».
14:45 Сегодня для 11-ти норильских педагогов, полуфиналистов муниципального этапа конкурса «Учитель года», в гимназии № 1 проходит последнее уровневое состязание под названием «Мастер-класс»
14:35 Связь с альма-матер. В НГИИ планируют объединить всех выпускников в Ассоциацию
13:28 2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого заксобрания
13:05 Хотела оформить кредит, а попалась в "ловушку". Норильчанка лишилась 24 тысяч рублей, выполняя указания якобы сотрудника банка.
13:03 Работа на лето. Требуется более 250 сотрудников в детские лагеря и ТОШ.
12:57 Заключен договор между управлением образования и компанией "ПроСервис Таймыр". В течение 2018 года она будет заниматься организацией школьного питания.
11:58 Норильск снова остался без интернета. Причины отсутствия связи объяснила компания "Единство".
11:38 Президент РФ Владимир Путин находится в Красноярске. В плане: осмотр строящихся спортобъектов и встреча с руководителем региона.
18:05 90 млн рублей выделит «Норникель» на строительство жилья в таймырском поселке Тухард
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