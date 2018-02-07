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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
7 февраля 2018, 13:28

2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого заксобрания


Согласно предлагаемым изменениям, доходы региональной казны увеличиваются на 5,8 млрд рублей. Из них 4 млрд безвозмездно выделит федеральная казна, еще 1,8 млрд составят поступления в краевой бюджет от дополнительного налога на имущество организаций.
Что касается параметров бюджета на 2018 год, то расходы увеличиваются на 10 млрд рублей, а дефицит возрастает на 4 млрд. Выделенные из федерального бюджета деньги, в частности, пойдут на следующие цели: 900 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение; 675 млн — на дополнительную поддержку агропромышленного комплекса; более 500 млн — на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 155 миллионов — на здравоохранение; 60 млн — на загсы; 40 млн — на укрепление материально-технической базы муниципальных театров.
2,7 млрд рублей из краевого бюджета предстоит направить на перинатальный центр в Норильске. На подготовку города к Всемирным студенческим играм дополнительно выделяется три миллиарда рублей.
Помимо этого, при корректировке бюджета предусмотрено выделение около одного миллиарда рублей на отрасль здравоохранения (речь идет о дефиците программы госгарантий). Также внимание уделено достижению всех плановых показателей по зарплате медицинских работников в соответствии с майскими указами Президента РФ, сообщает НИА-Красноярск.

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    Список новостей

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 6 февраля 2018 
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17:25   Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре. 17:18   Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.
17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
16:19   С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации. 16:05   В Норильске отмечен рост числа преступлений. ОМВД города отчитался по итогам января.
15:31   Александр Грубман назначен старшим вице-президентом «Норникеля» по стратегии и развитию. 14:43   У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг.
14:04   Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин. 13:48   Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.
13:30   Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля. 12:55   В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.
12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого. 12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
11:31   Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений. 10:52   В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.
10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра. 10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.
10:21   Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам. 09:59   Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

 5 февраля 2018 
19:30   100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели итоги конкурса детского творчества «Новогодний серпантин». 19:09   Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.
19:02   Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги. 18:33   Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28   В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления. 18:24   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16   На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». 18:13   В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03   Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 16:24   В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
16:04   Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку. 15:24   Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.
15:22   Мониторинг соцсетей дает результаты. Прокуратура Норильска вынесла представление в адрес главного врача талнахской детской поликлиники. 14:55   В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт "Норильск".
14:14   Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». 13:49   Завтра, 6 февраля, в Молодежном центре Кайеркана пройдет благотворительная тренировка по Zumba Fitness, все сборы с ...
13:00   В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей.




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