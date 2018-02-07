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7 февраля 2018, 14:35



Связь с альма-матер. В НГИИ планируют объединить всех выпускников в Ассоциацию

«Мы хотим, чтобы каждый выпускник, независимо от того, когда он окончил институт, где он живет и чем занимается, чувствовал связь с вузом, имел возможность сохранять и расширять профессиональные и личные связи, возникшие в студенческие годы, а также мог участвовать в развитии института и сообщества его выпускников. Также мы надеемся, что Ассоциация выпускников Норильского государственного индустриального института станет пространством идей и действий, живым проектом с грандиозными целями и мощными ресурсами»», - отмечает руководство института. В программе встречи выпускников: концерт с участием выпускников и студентов, викторина для гостей, презентация книги «Норильский индустриальный», встреча с педагогами, посещение кафедр, вручение памятных сувениров. Мероприятие пройдет в актовом зале института. Начало в 15:00.

Просмотров:53 Впервые, в эту субботу, 10 февраля в Норильском государственном индустриальном институте пройдет встреча выпускников разных лет. Главная цель этого события – создать Ассоциации выпускников НГИИ, которая объединит вчерашних студентов всех поколений.«Мы хотим, чтобы каждый выпускник, независимо от того, когда он окончил институт, где он живет и чем занимается, чувствовал связь с вузом, имел возможность сохранять и расширять профессиональные и личные связи, возникшие в студенческие годы, а также мог участвовать в развитии института и сообщества его выпускников. Также мы надеемся, что Ассоциация выпускников Норильского государственного индустриального института станет пространством идей и действий, живым проектом с грандиозными целями и мощными ресурсами»», - отмечает руководство института.В программе встречи выпускников: концерт с участием выпускников и студентов, викторина для гостей, презентация книги «Норильский индустриальный», встреча с педагогами, посещение кафедр, вручение памятных сувениров.Мероприятие пройдет в актовом зале института. Начало в 15:00.