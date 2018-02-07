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7 февраля 2018, 14:45



Сегодня для 11-ти норильских педагогов, полуфиналистов муниципального этапа конкурса «Учитель года», в гимназии № 1 проходит последнее уровневое состязание под названием «Мастер-класс»

В конкурсе участвовал 21 учитель, к финалу местного конкурса подошло 11 педагогов. Сколько из них выйдет в финал и сможет претендовать на поездку в Красноярск, где пройдет региональный этап «Учителя года», будет ясно уже сегодня вечером, после обсуждения результатов мастер-классов и подсчета набранных педагогами баллов. За звание учителя года в этом году в Норильске борются два учителя начальных классов, два математика, два историка, один физик, один учитель английского языка и три преподавателя физкультуры.

Просмотров:40 Напомним, первые два тура, эссе и методическое объединение, состоялись в декабре 2017-го, третий тур – «Открытый урок» - прошел на прошлой неделе в норильском лицее № 3.В конкурсе участвовал 21 учитель, к финалу местного конкурса подошло 11 педагогов. Сколько из них выйдет в финал и сможет претендовать на поездку в Красноярск, где пройдет региональный этап «Учителя года», будет ясно уже сегодня вечером, после обсуждения результатов мастер-классов и подсчета набранных педагогами баллов.За звание учителя года в этом году в Норильске борются два учителя начальных классов, два математика, два историка, один физик, один учитель английского языка и три преподавателя физкультуры.