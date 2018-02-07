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7 февраля 2018, 14:54



Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».

Организаторами конкурса «Небо танцует» в Норильске выступила администрация города Норильска, управление по делам культуры и искусства, Городской центр культуры, проект «Танцевальный клондайк». Генеральный партнер конкурса - «Норникель». В течение трех дней мальчишки и девчонки от пяти лет и старше из танцевальных коллективов Норильска показывали жюри свои хореографические номера, учились на мастер-классах у именитых хореографов. По словам Сергея Пичуричкина, руководителя проекта «Танцевальный клондайк», в этот раз в Норильск приехало самое танцующее жюри: Антон Косов, балетмейстер, режиссер-постановщик, руководитель Народного театра танца; Владимир Иванов, педагог-постановщик Народного театра танца Антона Косова, педагог современной и уличной хореографии; Андрей Таран, старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского университета профсоюзов и Андрей Разживин, художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца. Результаты двухчасовой работы танцоров на мастер-классах норильчане увидели на гала-концертах. Особым сюрпризом гала-концертов и подарком для норильского зрителя, хореографов и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальном танце. На сцене, в амплуа актеров выступили хореографы и члены жюри Антон Косов и Владимир Иванов. По итогам фестиваля «Небо танцует» за хореографические постановки было присуждено пять гран-при: ансамблю современного эстрадного танца «Фристайл», Василине Левкиной, солистке театра танца «сНежный», ансамблю «Тагридис», ансамблю народного танца «Талнахский перепляс» и ансамблю современного эстрадного танца «Шкода». Лауреатами первой степени Всероссийского конкурса «Небо танцует» стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19, обладателями третьей степени стали 20 конкурсантов. Дипломантами первой степени признаны 24 участника, дипломантами второй и третьей степени - 20 и 32 конкурсанта соответственно. Все остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители благодарностями.

Просмотров:42 В целом по стране конкурс проходит уже в 33-й раз. В этом году участие в нем приняло почти полторы тысячи танцоров и 51 хореографический коллектив, которые показали 229 разноплановых номеров. Лучшие номера норильский зритель увидел в двух гала-концертах.Организаторами конкурса «Небо танцует» в Норильске выступила администрация города Норильска, управление по делам культуры и искусства, Городской центр культуры, проект «Танцевальный клондайк». Генеральный партнер конкурса - «Норникель».В течение трех дней мальчишки и девчонки от пяти лет и старше из танцевальных коллективов Норильска показывали жюри свои хореографические номера, учились на мастер-классах у именитых хореографов. По словам Сергея Пичуричкина, руководителя проекта «Танцевальный клондайк», в этот раз в Норильск приехало самое танцующее жюри: Антон Косов, балетмейстер, режиссер-постановщик, руководитель Народного театра танца; Владимир Иванов, педагог-постановщик Народного театра танца Антона Косова, педагог современной и уличной хореографии; Андрей Таран, старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского университета профсоюзов и Андрей Разживин, художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца. Результаты двухчасовой работы танцоров на мастер-классах норильчане увидели на гала-концертах.Особым сюрпризом гала-концертов и подарком для норильского зрителя, хореографов и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальном танце. На сцене, в амплуа актеров выступили хореографы и члены жюри Антон Косов и Владимир Иванов.По итогам фестиваля «Небо танцует» за хореографические постановки было присуждено пять гран-при: ансамблю современного эстрадного танца «Фристайл», Василине Левкиной, солистке театра танца «сНежный», ансамблю «Тагридис», ансамблю народного танца «Талнахский перепляс» и ансамблю современного эстрадного танца «Шкода».Лауреатами первой степени Всероссийского конкурса «Небо танцует» стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19, обладателями третьей степени стали 20 конкурсантов. Дипломантами первой степени признаны 24 участника, дипломантами второй и третьей степени - 20 и 32 конкурсанта соответственно. Все остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители благодарностями.