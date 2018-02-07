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7 февраля 2018, 14:54

Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».


В целом по стране конкурс проходит уже в 33-й раз. В этом году участие в нем приняло почти полторы тысячи танцоров и 51 хореографический коллектив, которые показали 229 разноплановых номеров. Лучшие номера норильский зритель увидел в двух гала-концертах.
Организаторами конкурса «Небо танцует» в Норильске выступила администрация города Норильска, управление по делам культуры и искусства, Городской центр культуры, проект «Танцевальный клондайк». Генеральный партнер конкурса - «Норникель».
В течение трех дней мальчишки и девчонки от пяти лет и старше из танцевальных коллективов Норильска показывали жюри свои хореографические номера, учились на мастер-классах у именитых хореографов. По словам Сергея Пичуричкина, руководителя проекта «Танцевальный клондайк», в этот раз в Норильск приехало самое танцующее жюри: Антон Косов, балетмейстер, режиссер-постановщик, руководитель Народного театра танца; Владимир Иванов, педагог-постановщик Народного театра танца Антона Косова, педагог современной и уличной хореографии; Андрей Таран, старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского университета профсоюзов и Андрей Разживин, художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца. Результаты двухчасовой работы танцоров на мастер-классах норильчане увидели на гала-концертах.
Особым сюрпризом гала-концертов и подарком для норильского зрителя, хореографов и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальном танце. На сцене, в амплуа актеров выступили хореографы и члены жюри Антон Косов и Владимир Иванов.
По итогам фестиваля «Небо танцует» за хореографические постановки было присуждено пять гран-при: ансамблю современного эстрадного танца «Фристайл», Василине Левкиной, солистке театра танца «сНежный», ансамблю «Тагридис», ансамблю народного танца «Талнахский перепляс» и ансамблю современного эстрадного танца «Шкода».
Лауреатами первой степени Всероссийского конкурса «Небо танцует» стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19, обладателями третьей степени стали 20 конкурсантов. Дипломантами первой степени признаны 24 участника, дипломантами второй и третьей степени - 20 и 32 конкурсанта соответственно. Все остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители благодарностями.

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    Список новостей

 7 февраля 2018 
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17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
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15:31   Александр Грубман назначен старшим вице-президентом «Норникеля» по стратегии и развитию. 14:43   У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг.
14:04   Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин. 13:48   Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.
13:30   Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля. 12:55   В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.
12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого. 12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
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10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра. 10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.
10:21   Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам. 09:59   Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

 5 февраля 2018 
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19:02   Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги. 18:33   Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28   В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления. 18:24   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16   На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». 18:13   В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03   Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 16:24   В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
16:04   Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку. 15:24   Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.
15:22   Мониторинг соцсетей дает результаты. Прокуратура Норильска вынесла представление в адрес главного врача талнахской детской поликлиники. 14:55   В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт "Норильск".
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