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7 февраля 2018, 16:39



Очередное ЧП на ВОЛС. 7 февраля Норильск остался без интернета.



Просмотров:743 Причину отсутствия связи объяснила компания "Единство". По информации оператора связи, повреждение волоконно-оптического кабеля произошло в 01.45 МСК (05.45 по местному времени) на участке Ванкор - п. Сидоровск.Утром аварийную бригаду отправили к месту повреждения. По регламенту аварийных работ связь должна быть восстановлена в течение 72 часов. Отметим, это уже третий случай повреждения кабеля с момента ввода ВОЛС в эксплуатацию. Первый произошел 24 ноября 2017 года на участке Прилуки - Ванкор. Второй случай был зарегистрирован 6 декабря 2017 года, причем на том же участке, что и нынешний, - Ванкор - Сидоровск. Работать монтажникам пришлось в сложных погодных условиях. Волоконно-оптический кабель подвешен на опоры, и восстанавливать его на высоте мешал сильный ветер. Кстати, тогда на связь была восстановлена через 35 часов после порыва. Это в два раза быстрее, чем отпущено по регламенту. Информации о том, какое именно повреждение кабеля произошло в этот раз, компания "Единство" не предоставила. Отметим, ВОЛС все еще действует в опытном режиме, запущенном в сентябре 2017 года. Отладка сервисов будет продолжаться до второго квартала 2018 года, когда состоится перевод в промышленную эксплуатацию. Стоит также отметить, что с третьим порывом кабеля не изменилась ситуация и с обеспечением резервной линии интернет-связи, предоставляемой сотовыми операторами. И это несмотря на обращение главы города Рината Ахметчина учитывать подобные ситуации. Лучше всех с этим обстоят дела у ТЕЛЕ-2. Интернет-соединение не скоростное, но устойчивое. Слабый и с перебоями интернет предоставляет Билайн. И совсем плохо у МТС.