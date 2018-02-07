Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2018, 17:21



День святого Валентина отметят в «Родине» мастер-классом и просмотром кино.



Просмотров:217 Мастер-класс пройдет в кинотеатре «Родина» в следующую среду, 14 февраля, в 18.40 и будет посвящен всем влюбленным, а также самой романтической премьере фильма «Лед». Гости кинотеатра смогут изготовить для себя и своих близких оригинальные валентинки из кинопленки, а в 19.10 посмотреть фильм.«Лед» – российский мелодраматический музыкальный фильм о способной фигуристке, оказавшейся в больнице по ошибке партнера, что поставило под удар ее мечту, однако в ее жизни появляется хоккеист, любовь к которому поможет ей себя преодолеть.