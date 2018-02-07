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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:35 Определен победитель муниципального этапа конкурса Учитель года. К финальным состязаниям подошли шесть педагогов
18:08 На общегородской планерке, прошедшей под председательством главы города Рината Ахметчина, обсудили ход подготовки Норильска к выборам президента РФ
18:04 В прошлом году в Норильске увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
17:21 День святого Валентина отметят в «Родине» мастер-классом и просмотром кино.
16:39 Очередное ЧП на ВОЛС. 7 февраля Норильск остался без интернета.
14:54 Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».
14:45 Сегодня для шести норильских педагогов, полуфиналистов муниципального этапа конкурса «Учитель года», в гимназии № 1 проходит последнее уровневое состязание под названием «Мастер-класс».
14:35 Связь с альма-матер. В НГИИ планируют объединить всех выпускников в ассоциацию.
13:28 2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого Заксобрания.
13:05 Хотела оформить кредит, а попалась в "ловушку". Норильчанка лишилась 24 тысяч рублей, выполняя указания якобы сотрудника банка.
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