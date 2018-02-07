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7 февраля 2018, 18:04



В прошлом году в Норильске увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Просмотров:165 В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств в 2017 году зарегистрировано 367 преступлений, из них 310 относится к тяжким и особо тяжким. Рост составил 13 процентов. В 2016-м таких преступлений было 323, из них тяжких и особо тяжких 278. Окончено расследование по 229 наркопреступлениям (в 2016-м - 186), к уголовной ответственности привлечено 149 (в 2016-м - 130) лиц, в том числе за сбыт – 41. Из незаконного оборота изъято 630 граммов наркотических веществ, в основном синтетического происхождения. Раскрываемость преступлений данной категории составила более 67 процентов, в 2016-м – 61. Увеличилось количество задержанных сбытчиков. Результативность местного подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков оказалась выше на 10 процентов, чем по краю.В 2017 году в сфере незаконного оборота наркотических средств пресечено восемь преступлений, совершенных в группе, шесть из них совершены в составе двух организованных преступных групп с общим количеством участников шесть человек. Также ликвидирована организованная преступная группа, осуществлявшая сбыт наркотиков через интернет-магазин.Начальник ОМВД по Норильску Геннадий Маслов напомнил, что в 2016 году произошло реформирование федеральных структур по контролю за незаконным оборотом наркотиков и федеральной миграционной службы. Эти структуры были переданы в ведомство Министерства внутренних дел. Их сотрудники могли продолжить службу в системе МВД или выйти по выслуге лет на пенсию. Многие вышли на пенсию или уехали на материк. Из-за этого практически заново пришлось отлаживать деятельность теперь уже нового подразделения МВД. Тем не менее реформы в правоохранительных органах не повлияли на качество работы новых подразделений МВД.