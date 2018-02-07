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7 февраля 2018, 18:08



На общегородской планерке, прошедшей под председательством главы города Рината Ахметчина, обсудили ход подготовки Норильска к выборам президента РФ



Просмотров:184 Как рассказала Татьяна Дижечко, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии, подготовка к выборам идет в штатном порядке. Территориальная избирательная комиссия получила средства из федерального бюджета в сумме 17 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на оплату труда членов 73 участковых избирательных комиссий.С 31 января проводится прием заявлений о голосовании по месту пребывания. Это новшество, введенное на Выборах-2018. Заявление можно подать либо в ЦИК, либо в МФЦ Норильска. С 25 февраля заявления можно будет подать также в участковых избирательных комиссиях.