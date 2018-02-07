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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
7 февраля 2018, 18:08

На общегородской планерке, прошедшей под председательством главы города Рината Ахметчина, обсудили ход подготовки Норильска к выборам президента РФ


Как рассказала Татьяна Дижечко, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии, подготовка к выборам идет в штатном порядке. Территориальная избирательная комиссия получила средства из федерального бюджета в сумме 17 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на оплату труда членов 73 участковых избирательных комиссий.С 31 января проводится прием заявлений о голосовании по месту пребывания. Это новшество, введенное на Выборах-2018. Заявление можно подать либо в ЦИК, либо в МФЦ Норильска. С 25 февраля заявления можно будет подать также в участковых избирательных комиссиях.
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    Список новостей

 7 февраля 2018 
19:35   Определен победитель муниципального этапа конкурса Учитель года. К финальным состязаниям подошли шесть педагогов 18:08   На общегородской планерке, прошедшей под председательством главы города Рината Ахметчина, обсудили ход подготовки Норильска к выборам президента РФ
18:04   В прошлом году в Норильске увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 17:21   День святого Валентина отметят в «Родине» мастер-классом и просмотром кино.
16:39   Очередное ЧП на ВОЛС. 7 февраля Норильск остался без интернета. 14:54   Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».
14:45   Сегодня для шести норильских педагогов, полуфиналистов муниципального этапа конкурса «Учитель года», в гимназии № 1 проходит последнее уровневое состязание под названием «Мастер-класс». 14:35   Связь с альма-матер. В НГИИ планируют объединить всех выпускников в ассоциацию.
13:28   2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого Заксобрания. 13:05   Хотела оформить кредит, а попалась в "ловушку". Норильчанка лишилась 24 тысяч рублей, выполняя указания якобы сотрудника банка.
13:03   Работа на лето. Требуется более 250 сотрудников в детские лагеря и ТОШ. 12:57   Заключен договор между управлением образования и компанией "ПроСервис Таймыр". В течение 2018 года она будет заниматься организацией школьного питания.
11:58   Норильск снова остался без интернета. Причины отсутствия связи объяснила компания "Единство". 11:38   Президент РФ Владимир Путин находится в Красноярске. В плане: осмотр строящихся спортобъектов и встреча с руководителем региона.

 6 февраля 2018 
18:05   90 млн рублей выделит «Норникель» на строительство жилья в таймырском поселке Тухард 18:02   Благотворительный фонд «69 параллель» начал реализацию проекта «Нужные вещи», направленного на оказание помощи жителям удаленных и труднодоступных регионов
17:50   Лед тронулся! Норильчан ждут на благотворительном хоккейном матче с участием звездных игроков. 17:36   Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО.
17:25   Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре. 17:18   Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.
17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
16:19   С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации. 16:05   В Норильске отмечен рост числа преступлений. ОМВД города отчитался по итогам января.
15:31   Александр Грубман назначен старшим вице-президентом «Норникеля» по стратегии и развитию. 14:43   У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг.
14:04   Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин. 13:48   Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года.
13:30   Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля. 12:55   В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время.
12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого. 12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
11:31   Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений. 10:52   В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.
10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра. 10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.
10:21   Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам. 09:59   Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

 5 февраля 2018 
19:30   100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели итоги конкурса детского творчества «Новогодний серпантин». 19:09   Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.
19:02   Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги. 18:33   Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28   В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления. 18:24   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16   На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». 18:13   В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03   Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 16:24   В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
16:04   Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку. 15:24   Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.




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