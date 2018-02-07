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7 февраля 2018, 19:35



Определен победитель муниципального этапа конкурса Учитель года. К финальным состязаниям подошли шесть педагогов

За звание абсолютного победителя боролись учитель математики 1 гимназии Евгений Филатов, педагог начальной школы Ольга Петренко (14 шк), Наталья Маслова, историк из лицея 3, физкультурники Антон Бабурин (гимназия 7) и Алексей Стефанишин (шк.45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (шк 20). Жюри долго совещалось по поводу кандидатуры абсолютного победителя турнира, в результате им стал Роман Плотников. Роман четвертый год живет и работает в Норильске, (район Талнах); приехал к нам из Таганрога по программе по привлечению специалистов. По его словам, свою победу герой дня искренне разделяет со своими коллегами и учениками. В марте призеры конкурса поедут представлять наш город на региональном этапе «Учителя года» в Красноярске.

Просмотров:164 Сегодня в гимназии 1 в борьбу вступили шесть преподавателей, которые достойно справились со всеми заданиями предыдущего этапа и с максимальным количеством баллов дошли до последнего финального состязания. Каждый из финалистов продемонстрировал свои умения и способности, проведя мастер-класс для педагогов.За звание абсолютного победителя боролись учитель математики 1 гимназии Евгений Филатов, педагог начальной школы Ольга Петренко (14 шк), Наталья Маслова, историк из лицея 3, физкультурники Антон Бабурин (гимназия 7) и Алексей Стефанишин (шк.45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (шк 20).Жюри долго совещалось по поводу кандидатуры абсолютного победителя турнира, в результате им стал Роман Плотников.Роман четвертый год живет и работает в Норильске, (район Талнах); приехал к нам из Таганрога по программе по привлечению специалистов. По его словам, свою победу герой дня искренне разделяет со своими коллегами и учениками.В марте призеры конкурса поедут представлять наш город на региональном этапе «Учителя года» в Красноярске.