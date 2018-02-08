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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
8 февраля 2018, 10:53

Работы продолжаются. Компания «Единство» информирует о состоянии ВОЛС.


Авария устранена. Продолжаются работы на волоконно-оптическом кабеле. Возможны кратковременные перерывы связи. Ведется расследование причин инцидента.
Сообщение об этом появилось на страничке компании 07.02.2018 на 20.30 МСК (по местному времени 00.30 08.02.2018). Разместил его коммерческий директор ООО «Единство» Алексей Севрюков.
О ходе восстановительных работ компания обещает уведомить позднее.
Напомним, повреждение волоконно-оптического кабеля произошло накануне, 7 февраля в 01.45 МСК (05.45 по местному времени), на участке Ванкор - п. Сидоровск. Вчера же вечером на страничке «Единства» сообщалось, что аварийная бригада продолжает устранение аварии на волоконно-оптическом кабеле. Прогнозируемое время завершения аварийных работ - 08.02.2018 12.00 МСК.

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    Список новостей

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13:03   Работа на лето. Требуется более 250 сотрудников в детские лагеря и ТОШ. 12:57   Заключен договор между управлением образования и компанией "ПроСервис Таймыр". В течение 2018 года она будет заниматься организацией школьного питания.
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 6 февраля 2018 
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17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
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12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого. 12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.
11:31   Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений. 10:52   В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.
10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра. 10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.
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