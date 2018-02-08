Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2018, 10:53



Работы продолжаются. Компания «Единство» информирует о состоянии ВОЛС.

Сообщение об этом появилось на страничке компании 07.02.2018 на 20.30 МСК (по местному времени 00.30 08.02.2018). Разместил его коммерческий директор ООО «Единство» Алексей Севрюков. О ходе восстановительных работ компания обещает уведомить позднее. Напомним, повреждение волоконно-оптического кабеля произошло накануне, 7 февраля в 01.45 МСК (05.45 по местному времени), на участке Ванкор - п. Сидоровск. Вчера же вечером на страничке «Единства» сообщалось, что аварийная бригада продолжает устранение аварии на волоконно-оптическом кабеле. Прогнозируемое время завершения аварийных работ - 08.02.2018 12.00 МСК.

Просмотров:161 Авария устранена. Продолжаются работы на волоконно-оптическом кабеле. Возможны кратковременные перерывы связи. Ведется расследование причин инцидента.Сообщение об этом появилось на страничке компании 07.02.2018 на 20.30 МСК (по местному времени 00.30 08.02.2018). Разместил его коммерческий директор ООО «Единство» Алексей Севрюков.О ходе восстановительных работ компания обещает уведомить позднее.Напомним, повреждение волоконно-оптического кабеля произошло накануне, 7 февраля в 01.45 МСК (05.45 по местному времени), на участке Ванкор - п. Сидоровск. Вчера же вечером на страничке «Единства» сообщалось, что аварийная бригада продолжает устранение аварии на волоконно-оптическом кабеле. Прогнозируемое время завершения аварийных работ - 08.02.2018 12.00 МСК.