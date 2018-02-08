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8 февраля 2018, 10:58

«Норникель» и «Русская платина» договорились о создании совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд НПР.


Соответствующее соглашение было подписано 7 февраля во время рабочего визита в Красноярск президента РФ Владимира Путина.
Доли в совместном предприятии будут распределены пополам. При этом вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения "Норильск-1" и Черногорского месторождения.
СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы (МПГ) с целевым объемом производства 70-100 тонн металлов платиновой группы в год. Создать СП планируется до конца 2018 года, после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов.
Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, подготовка которого запланирована до конца 2019 года. Работы по проекту планируется начать в 2020-м. При этом «Норникель» обеспечит предоставление совместному предприятию доступ к энергетической и транспортной инфраструктуре компании в Норильском промышленном районе.
Для проекта будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.
«Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнерами. Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района. Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России», - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения. Высокая степень готовности к запуску наших месторождений, инфраструктура, уникальная экспертиза и успешный опыт «Норникеля» в создании мощных индустриальных предприятий самого современного технологического уровня обеспечивают предпосылки для ускоренной высокорентабельной отработки новых месторождений в НПР», - заявил президент «Русской платины» Муса Бажаев.
Добавим, новая компания может войти в тройку лидеров по производству металлов платиновой группа и вывести Россию на первое место по производству платиноидов. Ее запасы составляют около 4,3 тыс. тонн палладия и платины и 6,3 млн тонн никеля и меди. Ожидаемое производство платины и палладия после выхода на проектную мощность -около 100 тонн в год, никеля - 50 тыс. тонн, меди - 70 тыс. тонн.
Непосредственно сам «Норникель» является лидером про производству МПГ и сохранит свои лидерские позиции как минимум в ближайшие 7 лет.
Сотрудничество «Норникеля» и «Русской платины» выгодно обоим сторонам. «Норникель» обеспечит СП доступ к своей энергетической и транспортной инфраструктуре в Норильским промышленном районе. Можно ожидать, что «Русская платина» в свою очередь примкнет к выполнению социальных программ, которые реализует «Норникель». В 2016 году компания направила на соцпрограммы более 23 млрд рублей.
Появление крупного работодателя в лице СП выгодно и самому Норильску. В перспективе это позволит снять с города статус моногорода. Очевидные преимущества: создание новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений к бюджет Красноярского края.

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