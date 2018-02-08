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8 февраля 2018, 11:32



Завтра в Музее Норильска состоится открытие выставки народных промыслов Нижегородской области «Городец - город мастеров». В экспозиции предметы из фондов Городецкого историко-художественного музейного комплекса.

Выставка «Городец - город мастеров» приурочена к программе общегородского праздника «Сударыня Масленица», главной площадкой которого в северном городе традиционно станет Музей Норильска 18 февраля. Экспозиция открывается 9 февраля в 18 часов и будет работать до 4 марта. В течение месяца для организованных школьных групп открыта запись на тематические интерактивные занятия.

Просмотров:123 Выставка-экскурсия по сказочному городу мастеров в Музее Норильска расскажет о самых главных видах народного промысла. В экспозиции предметы народного творчества: расписные панно, шкатулки, игрушки, вазы, матрешки, валек, пряничные доски, расшитые золотными нитями элементы женского костюма. Экспонаты показывают развитие народного творчества с XVIII века и до 2010 года. Как Городец выглядит сегодня, чем живет, покажет дополнительная фотовыставка. Праздник народного промысла откроет выступление фольклорного коллектива «Казачий спас» под руководством Валерии Диденко. Посетители также станут участниками мастер-класса и попробуют воспроизвести элементы традиционной городецкой росписи.Выставка «Городец - город мастеров» приурочена к программе общегородского праздника «Сударыня Масленица», главной площадкой которого в северном городе традиционно станет Музей Норильска 18 февраля. Экспозиция открывается 9 февраля в 18 часов и будет работать до 4 марта. В течение месяца для организованных школьных групп открыта запись на тематические интерактивные занятия.