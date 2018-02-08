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8 февраля 2018, 11:38



Депутаты Законодательного собрания края собрались на первую в 2018 году сессию. Норильские парламентарии откроют политический сезон 20 февраля.

А краевые парламентарии собрались сегодня на первое заседание V сессии, сообщает НИА-Красноярск. «Сегодня у нас насыщенный план работы. Мы заслушаем отчет о деятельности правоохранительных органов. Следующая сессия состоится 22 февраля, в рамках заседания мы рассмотрим корректировку краевого бюджета», - сказал председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов, открывая заседание. В повестке сессии значится более 30 вопросов, затрагивающие социально-экономические условия жизни края. В частности, сессия рассмотрит вопрос наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Речь идет о выплатах при рождении первенца и последующих детей. Рассмотрят депутаты и законопроект о реструктуризации задолженности края перед Федерацией. Напомним, что такое поручение Владимир Путин давал правительству РФ в отношении всех регионов в конце прошлого года. В частности, в этом году Красноярский край должен будет вернуть в госбюджет 1,2 млрд рублей вместо девяти млрд. Рассмотрят народные избранники и обращение в Государственную Думу о необходимости ускорить принятие проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (речь идет о правонарушениях, за совершение которых административная ответственность может быть предусмотрена законодательством субъектов РФ) и обсудят план законотворческой работы на год.

Просмотров:138 Сейчас в Норильском горсовете идет работа в депутатских комиссиях. Повестка первой сессии уже сверстана, в нее включено 13 вопросов. В их числе изменения в положение о размещении рекламных конструкций и рекламы на транспортных средствах; изменения в положение о маневренном фонде; изменения в Устав города; назначение помощников депутатов Норильского городского Совета депутатов и другие.А краевые парламентарии собрались сегодня на первое заседание V сессии, сообщает НИА-Красноярск.«Сегодня у нас насыщенный план работы. Мы заслушаем отчет о деятельности правоохранительных органов. Следующая сессия состоится 22 февраля, в рамках заседания мы рассмотрим корректировку краевого бюджета», - сказал председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов, открывая заседание.В повестке сессии значится более 30 вопросов, затрагивающие социально-экономические условия жизни края. В частности, сессия рассмотрит вопрос наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Речь идет о выплатах при рождении первенца и последующих детей.Рассмотрят депутаты и законопроект о реструктуризации задолженности края перед Федерацией. Напомним, что такое поручение Владимир Путин давал правительству РФ в отношении всех регионов в конце прошлого года. В частности, в этом году Красноярский край должен будет вернуть в госбюджет 1,2 млрд рублей вместо девяти млрд.Рассмотрят народные избранники и обращение в Государственную Думу о необходимости ускорить принятие проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (речь идет о правонарушениях, за совершение которых административная ответственность может быть предусмотрена законодательством субъектов РФ) и обсудят план законотворческой работы на год.