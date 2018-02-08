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8 февраля 2018, 12:09



Бумажные социальные проездные канут в Лету. На сегодняшний день их в Норильске получают отдельные категории льготников.

Выведение из оборота бумажных социальных проездных позволит сократить затраты краевого бюджета на 100 млн рублей. Теперь льготникам будут предоставляться только пластиковые карты. Напомним, социальные проездные действуют на территории всего Красноярского края.

Просмотров:114 Решение о выводе из оборота бумажных социальных проездных примут сегодня депутаты Законодательного собрания Красноярского края. На эту тему подготовлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законы края в части предоставления мер социальной поддержки при оплате проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)».Выведение из оборота бумажных социальных проездных позволит сократить затраты краевого бюджета на 100 млн рублей.Теперь льготникам будут предоставляться только пластиковые карты. Напомним, социальные проездные действуют на территории всего Красноярского края.