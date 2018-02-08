Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2018, 12:31



Владимир Путин поддержал идею Александра Усса о создании Енисейской экономической зоны. Одним из перспективных объектов станет новый комбинат, который появится в районе Норильска.

«Речь идет о том, что здесь должна быть резко активизирована экономическая деятельность. Так как именно здесь, в нашей Енисейской Сибири, есть несколько крупных проектов, которые взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга, находятся в высокой степени готовности и являются межрегиональными», - отметил Усс. Глава региона добавил, что президент страны очень проникся идеей создания «Енисейской Сибири» и отметил стратегически важное значение этого проекта для всей России. «Сегодня на подписании договора между "Норникелем" и "Русской платиной" вы видели одно из проявлений того, как компании идут навстречу друг другу. Если все пойдет хорошо, то примерно через пять лет в районе Норильска появится новый комбинат, абсолютно экологичный, и по налоговым платежам он будет сравним с тем, что дают краю компании. Думаю, таких проектов будет по меньшей мере несколько», - приводит слова Александра Усса НИА-Красноярск. Впервые об идее создания "Енисейской Сибири" Александр Усс заявил сразу после своего назначения на пост врио губернатора. Поддержали его и руководители соседних регионов, которые планируют войти в состав макроэкономического региона, – Тывы и Хакасии.

Просмотров:180 Макроэкономический регион под названием «Енисейская Сибирь» - это не административное объединение субъектов Федерации (Красноярский край, Тыва и Хакасия. – Ред.), рассказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс по итогу визита главы государства Владимира Путина в Красноярск.«Речь идет о том, что здесь должна быть резко активизирована экономическая деятельность. Так как именно здесь, в нашей Енисейской Сибири, есть несколько крупных проектов, которые взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга, находятся в высокой степени готовности и являются межрегиональными», - отметил Усс.Глава региона добавил, что президент страны очень проникся идеей создания «Енисейской Сибири» и отметил стратегически важное значение этого проекта для всей России.«Сегодня на подписании договора между "Норникелем" и "Русской платиной" вы видели одно из проявлений того, как компании идут навстречу друг другу. Если все пойдет хорошо, то примерно через пять лет в районе Норильска появится новый комбинат, абсолютно экологичный, и по налоговым платежам он будет сравним с тем, что дают краю компании. Думаю, таких проектов будет по меньшей мере несколько», - приводит слова Александра Усса НИА-Красноярск.Впервые об идее создания "Енисейской Сибири" Александр Усс заявил сразу после своего назначения на пост врио губернатора. Поддержали его и руководители соседних регионов, которые планируют войти в состав макроэкономического региона, – Тывы и Хакасии.