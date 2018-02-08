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8 февраля 2018, 12:52



Норильск спортивный. В ГЦК прошло торжественное награждение лучших спортсменов по итогам прошлого года.

На этот раз за заслуги перед заполярным спортом было вручено 90 кубков. Претенденты, как и прежде, боролись за звания лучших в номинациях «Присвоение спортивных и почетных званий», «Лучший спортсмен», «Лучшая спортивная команда», «Лучший тренер», «Лучший работник учреждений физической культуры», «Преодолей себя» для спортсменов адаптивного спорта, «Пропаганда и помощь в развитии спорта и физической культуры». По традиции в награждении победителей приняли участие руководители города. Они поздравили спортсменов с заслуженными наградами и пожелали всем любителям спорта новых побед и рекордов. «В детстве я и сам занимался спортом. Я часто пропадал в бассейне и в «Арктике», поэтому сегодня я особенно рад приветствовать всех тех, чьим примером следуют наши дети, кем по праву гордится наш город. Спасибо нашим спортсменам за нелегкий труд и достижения», - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин. Одной из обладательниц награды стала призерка краевых чемпионатов по пауэрлифтингу, мастер спорта по пауэрлифтингу (троеборье) и член краевой сборной Наталья Павлюк. «Ровно год назад я наблюдала за чествованием спортсменов из зрительного зала, и вот сегодня я уже сама получаю эту награду. Я рада, что норильский спорт развивается и прогрессирует. Несмотря на то что пауэрлифтингом я занимаюсь всего 2,5 года, сегодня я нахожусь на пике своей физической формы, поэтому хочется верить, что в будущем у меня еще появится повод прославить наш город», - сказала Наталья Павлюк.

Просмотров:130 Чествование лучших из лучших проводится с 2001 года и является своеобразным отчетом о наиболее ярких достижениях в области спорта и физической культуры. В 2017 году на рассмотрение была подана 161 заявка, в которые вошли представители управления по спорту и управления общего и дошкольного образования администрации города, а также Заполярного филиала «Норникеля».На этот раз за заслуги перед заполярным спортом было вручено 90 кубков. Претенденты, как и прежде, боролись за звания лучших в номинациях «Присвоение спортивных и почетных званий», «Лучший спортсмен», «Лучшая спортивная команда», «Лучший тренер», «Лучший работник учреждений физической культуры», «Преодолей себя» для спортсменов адаптивного спорта, «Пропаганда и помощь в развитии спорта и физической культуры».По традиции в награждении победителей приняли участие руководители города. Они поздравили спортсменов с заслуженными наградами и пожелали всем любителям спорта новых побед и рекордов.«В детстве я и сам занимался спортом. Я часто пропадал в бассейне и в «Арктике», поэтому сегодня я особенно рад приветствовать всех тех, чьим примером следуют наши дети, кем по праву гордится наш город. Спасибо нашим спортсменам за нелегкий труд и достижения», - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин.Одной из обладательниц награды стала призерка краевых чемпионатов по пауэрлифтингу, мастер спорта по пауэрлифтингу (троеборье) и член краевой сборной Наталья Павлюк.«Ровно год назад я наблюдала за чествованием спортсменов из зрительного зала, и вот сегодня я уже сама получаю эту награду. Я рада, что норильский спорт развивается и прогрессирует. Несмотря на то что пауэрлифтингом я занимаюсь всего 2,5 года, сегодня я нахожусь на пике своей физической формы, поэтому хочется верить, что в будущем у меня еще появится повод прославить наш город», - сказала Наталья Павлюк.