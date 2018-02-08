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8 февраля 2018, 13:15



Потанин сообщил президенту, что сегодня в ходе рабочего визита в Норильск будут подведены итоги завершения проекта по закрытию никелевого завода и подписаны соответствующие документы.

Обсуждались наиболее актуальные для региона вопросы, в частности, экологическая обстановка и пути исправления сложившейся ситуации, вызывающей многочисленные нарекания жителей, выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, перспективы реализации проекта строительства метро в Красноярске. Отдельно временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс информировал президента о социально-экономическом положении в регионе. В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, гендиректор ГМК «Норникель» Владимир Потанин, гендиректор СУЭК Владимир Рашевский и гендиректор компании «РУСАЛ» Владислав Соловьев. Владимир Потанин в докладе президенту сообщил: «Наши северные проблемы, к счастью, не вносят своего отрицательного вклада в экологическую обстановку в Красноярске, но они от этого не становятся менее значимыми. Они носят исторический характер. Многие годы экологическими проблемами в «Норильском никеле» никто не занимался - технологического решения долгие годы не было. Но сейчас это решение найдено, выделены необходимые средства». На реализацию проекта по улавливанию диоксида серы предусмотрено около 150 миллиардов рублей. К 2023 году планируется сократить выбросы на 70 процентов. «Завершена программа по закрытию устаревшего никелевого завода. Мы с Александром Викторовичем [Уссом] собираемся в Норильск для того, чтобы подвести ее итоги, подписать соответствующие документы, - сообщил Потанин. – Это позволило сократить на 35 процентов выбросы в черте самого города». Также руководитель «Нориникеля» отметил, что найдена технология, связанная с привлечением большого количества отечественных разработок. Компания будет производить серную кислоту, нейтрализовать ее и, возможно, использовать для закладки в шахты и для других производственных нужд.

Просмотров:138 В ходе визита в Красноярск Владимир Путин провел совещание по вопросам экологии с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса.Обсуждались наиболее актуальные для региона вопросы, в частности, экологическая обстановка и пути исправления сложившейся ситуации, вызывающей многочисленные нарекания жителей, выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, перспективы реализации проекта строительства метро в Красноярске. Отдельно временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс информировал президента о социально-экономическом положении в регионе.В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, гендиректор ГМК «Норникель» Владимир Потанин, гендиректор СУЭК Владимир Рашевский и гендиректор компании «РУСАЛ» Владислав Соловьев.Владимир Потанин в докладе президенту сообщил: «Наши северные проблемы, к счастью, не вносят своего отрицательного вклада в экологическую обстановку в Красноярске, но они от этого не становятся менее значимыми. Они носят исторический характер. Многие годы экологическими проблемами в «Норильском никеле» никто не занимался - технологического решения долгие годы не было. Но сейчас это решение найдено, выделены необходимые средства». На реализацию проекта по улавливанию диоксида серы предусмотрено около 150 миллиардов рублей. К 2023 году планируется сократить выбросы на 70 процентов.«Завершена программа по закрытию устаревшего никелевого завода. Мы с Александром Викторовичем [Уссом] собираемся в Норильск для того, чтобы подвести ее итоги, подписать соответствующие документы, - сообщил Потанин. – Это позволило сократить на 35 процентов выбросы в черте самого города».Также руководитель «Нориникеля» отметил, что найдена технология, связанная с привлечением большого количества отечественных разработок. Компания будет производить серную кислоту, нейтрализовать ее и, возможно, использовать для закладки в шахты и для других производственных нужд.