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8 февраля 2018, 13:35

Неоценимая помощь. Телефон милосердия в Норильске за 2017 год звонил 1236 раз.


Из всех звонков 1011 были зафиксированы оператором телефона как социальные просьбы от пожилых людей, одиноких матерей, норильчан, нуждающихся в тех или иных видах помощи, в том числе гуманитарной (продукты питания, одежда, предметы быта).
225 звонков было от дарителей – горожан, готовых оказать поддержку, предлагавших обувь и одежду, детские кроватки, ходунки, памперсы, детское питание, консервы, молоко и другие продукты.
Медицинская помощь в прошлом году потребовалась пяти горожанам; духовная (вызов священника на дом для исповеди и причастия) – 12 одиноким старикам. За юридической помощью (вопросы оформления материнского капитала, льготы и пособия, исковые заявления и пр.) в службу милосердия обратились 26 человек, за психологической – 54 (из них 10 обращений от молодежи до 30 лет).
За первый месяц нового года в службе 400-112 было зарегистрировано 102 звонка: пожилые люди просили их навестить, помочь с лекарствами и продуктами, перевязать рану на ноге и так далее.
«Когда человеку требуется экстренная психологическая помощь, я непременно беседую с ним, но обязательно перенаправляю его звонок на телефон 437-077, это номер горячей лини» для попавших в беду. Бывает, и неадекватные люди звонят, а кому-то нужна лишь справочная информация – по вопросам бесплатного питания, социальной гостиницы, возможности одеть ребенка к школе, например. Есть просто одинокие люди, которым не с кем поговорить и излить свое одиночество, свои обиды на жизнь, - это тоже наш контингент.
К сожалению, добровольцев у службы милосердия можно пересчитать по пальцам. На данный момент, не считая сестер милосердия, их всего трое, все они опекают стариков на дому, и труд этот не из легких, требует терпения и большого сердечного участия, что не каждому по силам», - комментирует количество и содержание обращений оператор телефона милосердия Серафима Пархоменко.
Напомним, телефон милосердия (400-112) заработал в Центре милосердия города Норильска в 2014 году благодаря участию этой общественной организации в благотворительной программе «Мир новых возможностей» и грантовой поддержке «Норникеля».

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