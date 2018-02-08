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8 февраля 2018, 13:37



Все по плану и даже больше. В ЗФ «Норникеля» подвели итоги месяца

Горняки добычу руды отработали с превышением плана. Обогатители в свою очередь переработали ее, также превысив план на 108 процентов. Медный завод все свои показатели - медь черновую, медь электролитную и металлы платиновой группы - выдал в соответствии с заданными показателями. Надеждинский металлургический завод переработку концентратов в гидрометаллургии выдал на 115 процентов плана, никель в файнштейне отгрузили в Дудинку в полном объеме. Ремонтники, транспортники, цементный завод, строители отработали январь согласно поданным заявкам. В январе продолжалась реконструкция ствола СС-3 (Север) на руднике «Таймырском». На «Октябрьском» поменяли ленту конвейера № 12, передающего руду на поверхность. На кислородной станции «Надежды» была запущена воздухораспределительная установка № 1 - это новый блок выдачи кислорода. Также металлурги НМЗ останавливали на шестисуточный ремонт обеднительную электропечь № 4, где проводилась замена свода. Сейчас идет капремонт и другой печи в плавцехе № 1 - ОЭП-1. Этот ремонт продолжится и в нынешнем месяце, ориентировочно 22 февраля печь планируется поставить на разогрев в течение двенадцать суток. Продолжится в феврале и реконструкция ствола СС-3 (Север) на «Таймырском». На Талнахской обогатительной фабрике в феврале запланирована остановка основной мельницы на четверо суток для перефутеровки, которая производится раз в два года. Одновременно и на НМЗ, где в связи с этим возникнет недопоставка концентрата, будут останавливаться технологические линии для всех возможных ремонтов оборудования.

Просмотров:100 В январе, несмотря на морозы и пурги, абсолютно все переделы Заполярного филиала «Норникеля» отработали в плане или с его превышением.Горняки добычу руды отработали с превышением плана. Обогатители в свою очередь переработали ее, также превысив план на 108 процентов. Медный завод все свои показатели - медь черновую, медь электролитную и металлы платиновой группы - выдал в соответствии с заданными показателями. Надеждинский металлургический завод переработку концентратов в гидрометаллургии выдал на 115 процентов плана, никель в файнштейне отгрузили в Дудинку в полном объеме. Ремонтники, транспортники, цементный завод, строители отработали январь согласно поданным заявкам.В январе продолжалась реконструкция ствола СС-3 (Север) на руднике «Таймырском». На «Октябрьском» поменяли ленту конвейера № 12, передающего руду на поверхность. На кислородной станции «Надежды» была запущена воздухораспределительная установка № 1 - это новый блок выдачи кислорода. Также металлурги НМЗ останавливали на шестисуточный ремонт обеднительную электропечь № 4, где проводилась замена свода. Сейчас идет капремонт и другой печи в плавцехе № 1 - ОЭП-1. Этот ремонт продолжится и в нынешнем месяце, ориентировочно 22 февраля печь планируется поставить на разогрев в течение двенадцать суток. Продолжится в феврале и реконструкция ствола СС-3 (Север) на «Таймырском».На Талнахской обогатительной фабрике в феврале запланирована остановка основной мельницы на четверо суток для перефутеровки, которая производится раз в два года. Одновременно и на НМЗ, где в связи с этим возникнет недопоставка концентрата, будут останавливаться технологические линии для всех возможных ремонтов оборудования.