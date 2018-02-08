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8 февраля 2018, 13:45



Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храмового комплекса в Норильске



Просмотров:122 В Норильск с рабочим визитом прибыл врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Первым пунктом в рабочем расписании стало посещение площадки строительства храмового комплекса в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6, где руководитель региона оценил храмовый комплекс, его масштабы. Он оценил нетипичную форму храма, а также уточнил, будет ли благоустроена окружающая территория. Глава Норильска Ринат Ахметчин пояснил, что будут окрашены фасады окрестных домов. По словам строителей, контур здания будет закрыл ко Дню города, а осенью в классы придут первые ученики. Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии.