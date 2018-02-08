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8 февраля 2018, 14:07



Посещение «Народного Штаба» стало основным пунктом программы визита врио губернатора в Норильск

«Речь идет о необходимости сделать правильный выбор и разбудить общественную активн6ость. Время выборов – специфическое, позволяющее подвести итоги, поговорить о проблемах, которые нас волнуют, и спланировать будущее. Я верю, что, опираясь и на вашу жизненную позицию в том числе, мы сможем донести до людей и нашу озабоченность окружающей действительностью и наметить решение проблем», - отметил Александр Усс. Врио губернатора края рассказал об итогах важных встреч, проведенных накануне – с Президентов России Владимиром Путиным, а также руководством компании «Норильский Никель». Главным образом речь шла о достигнутой договоренности между «Норникелем» и Русской платины» о стратегическом партнерстве и создании совместно предприятия. До конца дня Александр Усс встретился с активом города, а заключительным пунктом программы дня станет присутствие на благотворительном хоккейном матче с участием команд «Легенды хоккея».

Просмотров:79 Первое, что отметил Александр Усс, что предстоящие выборы - очень ответственный момент не только для Норильска и края, но и для всей страны«Речь идет о необходимости сделать правильный выбор и разбудить общественную активн6ость. Время выборов – специфическое, позволяющее подвести итоги, поговорить о проблемах, которые нас волнуют, и спланировать будущее. Я верю, что, опираясь и на вашу жизненную позицию в том числе, мы сможем донести до людей и нашу озабоченность окружающей действительностью и наметить решение проблем», - отметил Александр Усс.Врио губернатора края рассказал об итогах важных встреч, проведенных накануне – с Президентов России Владимиром Путиным, а также руководством компании «Норильский Никель». Главным образом речь шла о достигнутой договоренности между «Норникелем» и Русской платины» о стратегическом партнерстве и создании совместно предприятия.До конца дня Александр Усс встретился с активом города, а заключительным пунктом программы дня станет присутствие на благотворительном хоккейном матче с участием команд «Легенды хоккея».