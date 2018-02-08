Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2018, 15:03



В Норильске за ненадлежащее воспитание детей привлечены к ответственности их родители/

По данному факту проверку провела прокуратура города. Личности участников инцидента были установлены в тот же день, все они в сопровождении родителей были доставлены в прокуратуру города для профилактической беседы. Как сообщил первый заместитель прокурора города Хаваж Гутаев, по выявленным нарушениям законов в отношении родителей трех подростков возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей), которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу. Кроме того, организована проверка в деятельности учебных заведений, в которых обучаются подростки, в ходе которой установлено, что проводимая в школах профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетними не отвечает предъявляемым требованиям. Изложенное явилось основанием для внесения в адрес директоров школ представлений об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, которые рассмотрены и удовлетворены, заместители директоров общеобразовательных школ по воспитательной работе, а также социальный педагог привлечены к дисциплинарной ответственности.

Просмотров:38 Недавно в соцсетях была распространена видеозапись, на которой ученик 5-го класса в кругу компании своих сверстников наносит удары руками и ногами по голове и телу 13-летнего подростка, при этом в его адрес высказываются оскорбления и ругательства. Все происходящее подростки сняли на видеокамеру мобильного телефона и сами же выложили в Сеть.По данному факту проверку провела прокуратура города.Личности участников инцидента были установлены в тот же день, все они в сопровождении родителей были доставлены в прокуратуру города для профилактической беседы.Как сообщил первый заместитель прокурора города Хаваж Гутаев, по выявленным нарушениям законов в отношении родителей трех подростков возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей), которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу.Кроме того, организована проверка в деятельности учебных заведений, в которых обучаются подростки, в ходе которой установлено, что проводимая в школах профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетними не отвечает предъявляемым требованиям.Изложенное явилось основанием для внесения в адрес директоров школ представлений об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, которые рассмотрены и удовлетворены, заместители директоров общеобразовательных школ по воспитательной работе, а также социальный педагог привлечены к дисциплинарной ответственности.