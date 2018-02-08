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8 февраля 2018, 15:39



Кто ответит в этот раз? Норильские подростки снова хулиганят.

Интернет-пользователи вступили в бурную полемику по поводу поведения школьников. Кто-то поддержал подростков, кто-то осудил. Некоторые считают, что в таком поведении детей виновато нынешнее общество. Норильские полицейские тут же зафиксировали данный случай и начали проверку. В пресс-службе ОМВД нам рассказали, что данный случай произошел на улице Хантайской, 61. Данное видео в распоряжении norilsktoday оказалось накануне, 7 февраля, когда конкретно оно было снято – устанавливается. Устанавливаются и личности подростков, заснятых на видео. Кроме того, на место происшествия лично выезжала начальник отдела по делам несовершеннолетних и выяснила, что чердак, ведущий на крышу вышеуказанного дома, оказался открыт. Полицейские сообщили об этом в управляющую организацию, где пообещали в кратчайшие сроки ограничить доступ посторонних на чердак. Причины и обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются, добавили в пресс-службе ведомства.

Просмотров:260 Сегодня в соцсети появилось видео, на котором двое подростков находятся на крыше многоэтажного жилого дома и делают фотографии друг друга. При этом один из них для хорошего снимка перебирается через ограждение и там почти на весу позирует перед камерой.Интернет-пользователи вступили в бурную полемику по поводу поведения школьников. Кто-то поддержал подростков, кто-то осудил. Некоторые считают, что в таком поведении детей виновато нынешнее общество.Норильские полицейские тут же зафиксировали данный случай и начали проверку.В пресс-службе ОМВД нам рассказали, что данный случай произошел на улице Хантайской, 61. Данное видео в распоряжении norilsktoday оказалось накануне, 7 февраля, когда конкретно оно было снято – устанавливается. Устанавливаются и личности подростков, заснятых на видео.Кроме того, на место происшествия лично выезжала начальник отдела по делам несовершеннолетних и выяснила, что чердак, ведущий на крышу вышеуказанного дома, оказался открыт. Полицейские сообщили об этом в управляющую организацию, где пообещали в кратчайшие сроки ограничить доступ посторонних на чердак.Причины и обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются, добавили в пресс-службе ведомства.