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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:25 Смотрите в прямом эфире. Сегодня в Норильске на лед выйдет команда «Легенды хоккея».
16:39 Норильск – лидер по профзаболеваниям. Роспотребнадзор опубликовал данные по расследованию и учету случаев профессиональной заболеваемости в нашем регионе.
15:39 Кто ответит в этот раз? Норильские подростки снова хулиганят.
15:03 В Норильске за ненадлежащее воспитание детей привлечены к ответственности их родители.
14:07 Посещение НАРОДНОГО ШТАБА стало основным пунктом программы визита врио губернатора в Норильск.
13:45 Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храмового комплекса в Норильске.
13:37 Все по плану и даже больше. В ЗФ «Норникеля» подвели итоги месяца.
13:35 Неоценимая помощь. Телефон милосердия в Норильске за 2017 год звонил 1236 раз.
13:15 Потанин сообщил президенту, что сегодня в ходе рабочего визита в Норильск будут подведены итоги завершения проекта по закрытию никелевого завода и подписаны соответствующие документы.
12:52 Норильск спортивный. В ГЦК прошло торжественное награждение лучших спортсменов по итогам прошлого года.
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