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8 февраля 2018, 16:39



Норильск – лидер по профзаболеваниям. Роспотребнадзор опубликовал данные по расследованию и учету случаев профессиональной заболеваемости в нашем регионе.

Число работников с впервые установленным профессиональным заболеванием (отравлением) в 2017 году составило 313 человек, в 2016 – 260 человек. У 32 работников установлено 2 диагноза профессиональных заболеваний, у 1 работника – 3 диагноза профессиональных заболеваний. Профессиональная патология регистрировалась в 7 территориях Красноярского края. Наибольшее число установлено в Красноярске – 55 случаев и в Норильске – 281 случай. Наибольший уровень профессиональной заболеваемости регистрируется на предприятиях добычи металлических руд, добычи каменного и бурого угля – 39,2% от общего числа случаев, а также на объектах строительства (30,5%), транспорта (8,4%), металлургического производства (8,4%), производства машин и оборудования (4,6%), прочих видов услуг (геология – 2,6%) и в других отраслях. В структуре профессиональной заболеваемости первое место занимает профессиональная патология, связанная с воздействием производственных физических факторов (вибрация, шум). В 2017 году удельный вес указанных профессиональных заболеваний от общего их числа, составил 75,5% (2016 – 78,7%). Среди заболеваний, вызываемых воздействием физических факторов, в 2017 году лидирует вибрационная болезнь (62,2%), нейросенсорная тугоухость занимает второе место (37,8%). Второе место занимают заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье место заняли заболевания, вызываемые воздействием производственных химических факторов. В 2017 году у мужчин профессиональные заболевания наиболее часто регистрировались у проходчиков, машинистов ПДМ, машинистов буровых установок, горнорабочих очистных забоев, мастеров-взрывников, бурильщиков шпуров, крепильщиков, экипажей воздушных судов и других. У женщин профзаболевания наиболее часто встречались среди медицинского персонала противотуберкулезных диспансеров, аппаратчиков электролиза, машинистов на молотах, прессах и манипуляторах, машинистов кранов и других профессий.

Просмотров:250 В 2017 году в Красноярском крае установлено 347 случаев профессиональных заболеваний, что по сравнению с 2016 годом увеличилось на 17,6% (с 295 до 347 случаев). Рост числа установленных случаев профессиональных заболеваний связан в первую очередь с увеличением количества стажированных работников предприятий Норильска, других территорий Красноярского края, осмотренных центром профессиональной патологии в рамках профилактических медицинских осмотров.Число работников с впервые установленным профессиональным заболеванием (отравлением) в 2017 году составило 313 человек, в 2016 – 260 человек. У 32 работников установлено 2 диагноза профессиональных заболеваний, у 1 работника – 3 диагноза профессиональных заболеваний.Профессиональная патология регистрировалась в 7 территориях Красноярского края. Наибольшее число установлено в Красноярске – 55 случаев и в Норильске – 281 случай.Наибольший уровень профессиональной заболеваемости регистрируется на предприятиях добычи металлических руд, добычи каменного и бурого угля – 39,2% от общего числа случаев, а также на объектах строительства (30,5%), транспорта (8,4%), металлургического производства (8,4%), производства машин и оборудования (4,6%), прочих видов услуг (геология – 2,6%) и в других отраслях.В структуре профессиональной заболеваемости первое место занимает профессиональная патология, связанная с воздействием производственных физических факторов (вибрация, шум). В 2017 году удельный вес указанных профессиональных заболеваний от общего их числа, составил 75,5% (2016 – 78,7%). Среди заболеваний, вызываемых воздействием физических факторов, в 2017 году лидирует вибрационная болезнь (62,2%), нейросенсорная тугоухость занимает второе место (37,8%).Второе место занимают заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье место заняли заболевания, вызываемые воздействием производственных химических факторов.В 2017 году у мужчин профессиональные заболевания наиболее часто регистрировались у проходчиков, машинистов ПДМ, машинистов буровых установок, горнорабочих очистных забоев, мастеров-взрывников, бурильщиков шпуров, крепильщиков, экипажей воздушных судов и других. У женщин профзаболевания наиболее часто встречались среди медицинского персонала противотуберкулезных диспансеров, аппаратчиков электролиза, машинистов на молотах, прессах и манипуляторах, машинистов кранов и других профессий.