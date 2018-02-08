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8 февраля 2018, 17:25



Смотрите в прямом эфире. Сегодня в Норильске на лед выйдет команда «Легенды хоккея».

В составе команды легенд на лед выйдут олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира разных лет: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Владимир Мышкин, Валерий Каменский, а также президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития хоккея «Ночная хоккейная лига», двукратный обладатель Кубка легенд в составе команды ЦСКА Владимир Потанин. Первый подобный матч состоялся в Норильске в марте прошлого года, когда во Дворце спорта «Арктика» сыграли легенды российского хоккея и лучшие хоккеисты города. Все собранные средства в размере 2,5 млн рублей были переданы детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки. Прямую трансляцию нынешнего матча будет вести «Чемпионат». Страничка в интернете: championat.com Начало игры в 19.00 по местному времени.

Просмотров:285 Сегодня в 19 часов во Дворце спорта «Арктика» начнется благотворительный матч между командой «Легенды хоккея» и клубом «Норильск», представляющим Ночную хоккейную лигу.В составе команды легенд на лед выйдут олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира разных лет: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Владимир Мышкин, Валерий Каменский, а также президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития хоккея «Ночная хоккейная лига», двукратный обладатель Кубка легенд в составе команды ЦСКА Владимир Потанин.Первый подобный матч состоялся в Норильске в марте прошлого года, когда во Дворце спорта «Арктика» сыграли легенды российского хоккея и лучшие хоккеисты города. Все собранные средства в размере 2,5 млн рублей были переданы детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки.Прямую трансляцию нынешнего матча будет вести «Чемпионат». Страничка в интернете: championat.com Начало игры в 19.00 по местному времени.