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9 февраля 2018, 10:43



Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме.

Презентация состоится 15 февраля в 17:00 в публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а. Посетители смогут познакомиться с теми, кто внес вклад в создание этой книги, узнать то, что осталось «за кадром».

Просмотров:151 Книга под названием «Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме» издана к юбилею города. Она представляет собой фотоальбом архивных документов, фотографий из 65 глав с самыми значимыми событиями и фактами каждого года становления города.Презентация состоится 15 февраля в 17:00 в публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а.Посетители смогут познакомиться с теми, кто внес вклад в создание этой книги, узнать то, что осталось «за кадром».