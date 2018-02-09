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9 февраля 2018, 10:43

Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме.


Книга под названием «Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме» издана к юбилею города. Она представляет собой фотоальбом архивных документов, фотографий из 65 глав с самыми значимыми событиями и фактами каждого года становления города.
Презентация состоится 15 февраля в 17:00 в публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а.
Посетители смогут познакомиться с теми, кто внес вклад в создание этой книги, узнать то, что осталось «за кадром».

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    Список новостей

 9 февраля 2018 
15:07   Январь получился среднестатистическим. В первый месяц нового года в Большом Норильске на свет появилось 219 малышей 15:06   И медные трубы. Трое норильчан обворовали управляющую компанию
14:20   Норильских школьников приглашают в «Детскую редакцию» фонда «Живая классика». 14:13   Норильск чествует победителей конкурса социальных проектов 2017 года.
12:51   Юный эколог. Александр Баскаков из третьего лицея стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 12:43   ДТП в районе хлебозавода. В результате столкновения КАМАЗа с автобусом пострадали четверо взрослых и двое подростков.
12:20   Конкурс, выставка и мастер-класс. Норильская детская библиотека готовит акцию «Книгодарение». 11:28   Более 2,6 млн рублей собрал матч «Легенд хоккея» в Норильске.
11:00   «Снежный блюз - 2018» собирает таланты. В Норильске пройдет XVI Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки. 10:47   Норильчан приглашают на встречу с писателем Александром Григоренко.
10:43   Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме.

 8 февраля 2018 
17:25   Смотрите в прямом эфире. Сегодня в Норильске на лед выйдет команда «Легенды хоккея». 16:39   Норильск – лидер по профзаболеваниям. Роспотребнадзор опубликовал данные по расследованию и учету случаев профессиональной заболеваемости в нашем регионе.
15:39   Кто ответит в этот раз? Норильские подростки снова хулиганят. 15:03   В Норильске за ненадлежащее воспитание детей привлечены к ответственности их родители.
14:07   Посещение НАРОДНОГО ШТАБА стало основным пунктом программы визита врио губернатора в Норильск. 13:45   Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храмового комплекса в Норильске.
13:37   Все по плану и даже больше. В ЗФ «Норникеля» подвели итоги месяца. 13:35   Неоценимая помощь. Телефон милосердия в Норильске за 2017 год звонил 1236 раз.
13:15   Потанин сообщил президенту, что сегодня в ходе рабочего визита в Норильск будут подведены итоги завершения проекта по закрытию никелевого завода и подписаны соответствующие документы. 12:52   Норильск спортивный. В ГЦК прошло торжественное награждение лучших спортсменов по итогам прошлого года.
12:31   Владимир Путин поддержал идею Александра Усса о создании Енисейской экономической зоны. Одним из перспективных объектов станет новый комбинат, который появится в районе Норильска. 12:09   Бумажные социальные проездные канут в Лету. На сегодняшний день их в Норильске получают отдельные категории льготников.
11:38   Депутаты Законодательного собрания края собрались на первую в 2018 году сессию. Норильские парламентарии откроют политический сезон 20 февраля. 11:32   Завтра в Музее Норильска состоится открытие выставки народных промыслов Нижегородской области «Городец - город мастеров». В ...
10:58   «Норникель» и «Русская платина» договорились о создании совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд НПР. 10:53   Работы продолжаются. Компания «Единство» информирует о состоянии ВОЛС.

 7 февраля 2018 
19:35   Определен победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года". К финальным состязаниям подошли шесть педагогов. 18:08   На общегородской планерке, прошедшей под председательством главы города Рината Ахметчина, обсудили ход подготовки Норильска к выборам президента РФ.
18:04   В прошлом году в Норильске увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 17:21   День святого Валентина отметят в «Родине» мастер-классом и просмотром кино.
16:39   Очередное ЧП на ВОЛС. 7 февраля Норильск остался без интернета. 14:54   Норильск официально признан самым северным танцующим городом! Здесь второй раз прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует».
14:45   Сегодня для шести норильских педагогов, полуфиналистов муниципального этапа конкурса «Учитель года», в гимназии № 1 проходит последнее уровневое состязание под названием «Мастер-класс». 14:35   Связь с альма-матер. В НГИИ планируют объединить всех выпускников в ассоциацию.
13:28   2,7 млрд рублей из краевого бюджета поступят на перинатальный центр в Норильске. Первую корректировку главного финансового документа региона обсудили депутаты краевого Заксобрания. 13:05   Хотела оформить кредит, а попалась в "ловушку". Норильчанка лишилась 24 тысяч рублей, выполняя указания якобы сотрудника банка.
13:03   Работа на лето. Требуется более 250 сотрудников в детские лагеря и ТОШ. 12:57   Заключен договор между управлением образования и компанией "ПроСервис Таймыр". В течение 2018 года она будет заниматься организацией школьного питания.
11:58   Норильск снова остался без интернета. Причины отсутствия связи объяснила компания "Единство". 11:38   Президент РФ Владимир Путин находится в Красноярске. В плане: осмотр строящихся спортобъектов и встреча с руководителем региона.

 6 февраля 2018 
18:05   90 млн рублей выделит «Норникель» на строительство жилья в таймырском поселке Тухард 18:02   Благотворительный фонд «69 параллель» начал реализацию проекта «Нужные вещи», направленного на оказание помощи жителям удаленных и труднодоступных регионов
17:50   Лед тронулся! Норильчан ждут на благотворительном хоккейном матче с участием звездных игроков. 17:36   Норильск на втором месте в краевом рейтинге по числу жителей, ставших обладателями знаков отличия ГТО.
17:25   Норильская компания будет заниматься отловом бродячих животных на Таймыре. 17:18   Сегодня стало известно, какие именно норильские спектакли отобраны для участия в краевом театральном фестивале.
17:15   Самые активные - Оганер и Кайеркан. Продолжается голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2018 году. 16:26   В январе с улиц и дворов Норильска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.
16:19   С начала февраля во всех районах Норильска на снежных городках начался демонтаж новогодней иллюминации.




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