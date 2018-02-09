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9 февраля 2018, 10:47



Норильчан приглашают на встречу с писателем Александром Григоренко.

Александр Григоренко работает в Восточно-Сибирском филиале «Российской газеты», он – автор множества журналистских расследований, очерков, эссе и рассказов, лауреат престижной литературной премии «Ясная поляна» (его повесть «Потерял слепой дуду» победила в номинации «XXI век»). Произведения писателя также входили в шорт-листы премий «НОС» и «Большая книга». На данный момент Александр Григоренко – заметный автор, представляющий Сибирь на федеральном уровне. В своих произведениях он продолжает наносить тайгу и сибирские города на культурную карту страны.

Просмотров:142 Популярный российский писатель Александр Григоренко ждет своих читателей 15 февраля в 15:00 в публичной библиотеке. Красноярский писатель и журналист уже знаком норильчанам – в 2016 году он приезжал в наш город в рамках фестиваля «Большой Аргиш». Беседа с автором книг, основанных на таежном фольклоре, тогда так увлекла горожан, что они допоздна засиделись в библиотеке.Александр Григоренко работает в Восточно-Сибирском филиале «Российской газеты», он – автор множества журналистских расследований, очерков, эссе и рассказов, лауреат престижной литературной премии «Ясная поляна» (его повесть «Потерял слепой дуду» победила в номинации «XXI век»). Произведения писателя также входили в шорт-листы премий «НОС» и «Большая книга». На данный момент Александр Григоренко – заметный автор, представляющий Сибирь на федеральном уровне. В своих произведениях он продолжает наносить тайгу и сибирские города на культурную карту страны.