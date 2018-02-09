Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2018, 11:00



«Снежный блюз - 2018» собирает таланты. В Норильске пройдет XVI Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки.

По традиции оценивать выступления юных музыкантов будет независимое жюри, членами которого в этом году будут лауреат международных джазовых конкурсов, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Владислав Окунев и заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных джазовых конкурсов, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазовой музыки, заведующая отделением эстрадно-джазового пения Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Елизавета Кабоева. Учредителем конкурса является управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатор – Норильская детская музыкальная школа, в концертном зале которой и пройдут конкурсные состязания и гала-концерт. 16 февраля конкурсные выступления пройдут с 14.00 до 20.00, 17 февраля – с 13.00 до 17.00. 18 февраля в 11.00 состоится мастер-класс членов жюри, в 15.00 – гала-концерт и церемония награждения победителей XIV Межрегионального конкурса юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный блюз - 2018». Все мероприятия состоятся в концертном зале Норильской детской музыкальной школы по адресу: Молодежный пр., дом 13. Вход свободный.

Просмотров:136 В этом году на конкурс подано 50 заявок от сольных исполнителей и ансамблей. Конкурсанты, представляющие школы искусств Норильска и Дудинки, городской Центр культуры, Дворец творчества детей и молодежи, Норильский колледж искусств, выступят в номинациях вокал (соло), вокальные ансамбли, инструментальное исполнительство (соло), инструментальные ансамбли.По традиции оценивать выступления юных музыкантов будет независимое жюри, членами которого в этом году будут лауреат международных джазовых конкурсов, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Владислав Окунев и заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных джазовых конкурсов, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазовой музыки, заведующая отделением эстрадно-джазового пения Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Елизавета Кабоева.Учредителем конкурса является управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатор – Норильская детская музыкальная школа, в концертном зале которой и пройдут конкурсные состязания и гала-концерт.16 февраля конкурсные выступления пройдут с 14.00 до 20.00, 17 февраля – с 13.00 до 17.00.18 февраля в 11.00 состоится мастер-класс членов жюри, в 15.00 – гала-концерт и церемония награждения победителей XIV Межрегионального конкурса юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный блюз - 2018».Все мероприятия состоятся в концертном зале Норильской детской музыкальной школы по адресу: Молодежный пр., дом 13. Вход свободный.